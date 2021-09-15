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中国大使被禁止赴英国议会参加活动 中国驻英国使馆发言人予以强烈谴责

2021年09月15日17:01 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦9月15日电 （记者许立群）据报道，英国议会上下两院议长作出决定，不同意议会跨党派中国小组于9月15日在议会大厦举办有中国大使参加的活动，禁止中国大使参加在英国议会举办的活动，原因是中方此前制裁了七名英国议员。

中国驻英国使馆发言人在回答记者的相关提问时表示，英国议会这一决定反映了英方一些人的狭隘心理，是短视之举、鲁莽之举、懦夫之举。我们予以鄙视和强烈谴责。

“中方今年3月对英国个别反华议员实施的制裁，是针对有关议员恶意传播涉疆谎言和虚假信息、英方借口涉疆问题单方面制裁中方人员和机构作出的必要反应，完全正当合理。在涉及中国核心利益的问题上，中方从来坚决反制，绝不姑息。我们的立场坚定不移，岂是英方此类雕虫小技所能撼动？”

“英国议会不顾中英两国人民根本利益和国际礼仪，以禁止中国大使应邀赴议会参加活动作为报复，这一做法是完全错误的，也是注定要失败的。我们奉劝英国议会一些人收起这套政治把戏，否则只能是搬起石头砸自己的脚。”

(责编：徐祥丽、刘慧)

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