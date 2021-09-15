9月14日，“丝路百城传”多语种图书发布会举行，中国外文局副局长、“丝路百城传”编委会常务副主任陆彩荣出席并致辞。人民画报社陈烨 摄

2021年9月14日，在第28届北京国际图书博览会主展馆，中国外文局新星出版社和外文出版社联合主办“丝路百城传”多语种图书发布会。中国外文局副局长、“丝路百城传”丛书编委会常务副主任陆彩荣，新星出版社社长马汝军，外文出版社总编辑胡开敏，中国外文局综合业务部主任辛峰出席现场活动。哈萨克斯坦驻华大使柯伊什巴耶夫、哈萨克斯坦作协主席叶斯道列特、哈萨克斯坦法兰特出版社副总编辑哈赞卡波夫、香港和平图书有限公司总裁谢刚等嘉宾以视频方式致辞。活动由新星出版社执行总编辑彭明哲主持。

本次活动集中发布了“丝路百城传”截至目前的多语种出版成果，包括四个层面：一是简体中文版出版。已出版20部，由新星出版社在国内出版。二是翻译出版。目前已完成英文版5种、俄文版5种。三是版权输出。输出繁体中文版3种，《深圳传》《珠海传》《漳州传》已由香港和平图书有限公司出版。四是国际组稿和互译出版。在中国和哈萨克斯坦两国外交、文化有关部门的支持下，新星出版社与哈萨克斯坦作协达成了《阿拉木图传》《图尔克斯坦传》《塔拉兹传》的出版协议。同时，新星出版社还与哈国富有盛名的法兰特出版社达成合作，共同实施“丝路百城传·中哈名城传记互译出版工程”。俄文版《上海传》《珠海传》《哈密传》已由法兰特出版社在哈出版。

陆彩荣在致辞中指出，“一带一路”倡议是习近平总书记面对新时代新形势，为构建人类命运共同体而作出的大倡议，凝结着共商共建共享的大情怀。“丝路百城传”是中国外文局及所属新星出版社、外文出版社为宣介“一带一路”倡议，以图书参与这项伟大事业的文化探索。“丝路百城传”在“走出去”工作中的总体布局是：国际化组稿、多语种出版、全球化合作。他特别强调，“丝路百城传·中哈名城传记互译出版工程”是“丝路百城传”积极探索的双边深度合作创新，得到了两国的广泛关注和重视，有望成为“丝路百城传”国际合作出版的标杆和范本。他表示，“丝路百城传”自2017年启动以来，2018年推出首部作品《上海传》、2019年推出首部国外城市作品《圣彼得堡传》、2020年推出重点作品《深圳传》《海南岛传》，今天又在此集中发布多语种出版成果，一步一个脚印，走得十分坚实。随着“一带一路”共建的深入推进，“丝路百城传”将不断扩大国际影响力，成为中国出版“走出去”的知名品牌！

哈萨克斯坦驻华大使柯依舍巴耶夫视频致辞。视频截图

为推动“丝路百城传·中哈名城传记互译工程”顺利开展，哈萨克斯坦驻华大使柯伊什巴耶夫多次与新星出版社会晤商议。此次“丝路百城传”丛书多语种发布会，他特意发来视频致贺，表示哈驻华大使馆将持续支持出版工作，并希望新星出版社和哈萨克斯坦法兰特出版社之间的合作友好而长久。他指出，“丝路百城传·中哈名城传记互译工程”是献给哈萨克斯坦独立30周年与哈中建交30周年大庆的一份厚礼，它将积极推动两国之间人文合作的进一步发展，拉近两国人民之间的关系，不断深化两国人民之间的理解与友谊。

哈萨克斯坦作协主席叶斯道列特视频致辞。视频截图

哈萨克斯坦作协主席乌卢克别克·叶斯道列特为“丝路百城传”哈萨克斯坦三城传记遴选作者、督促进度、与各城市负责人沟通交流，做了大量工作，他在视频中对丛书多语种发布道贺的同时，对“丝路百城传”哈萨克斯坦卷进行了系统介绍，希望这些传记作品能使中国读者进一步了解哈萨克斯坦。

哈萨克斯坦法兰特出版社副总编辑哈赞卡波夫视频致辞。视频截图

哈萨克斯坦法兰特出版社制作了精美的专题视频，呈现出上海、珠海、哈密三个中国城市以及俄文版传记图书的独特风采。副总编辑杰恩斯·哈赞卡波夫在视频致贺中欣慰地宣告，经过两年的努力工作，与新星出版社共同合作的互译工程已初见成果。这些成果是献给哈萨克斯坦独立30周年与哈中建交30周年大庆的一份大礼，希望在以后的岁月里继续合作，传承两国之间源远流长的文化交流与友谊。

香港和平图书有限公司总裁谢刚发来视频致辞。谢刚供图

香港和平图书有限公司总裁谢刚是“丝路百城传”最初的主要参与者之一，现在又积极促成“丝路百城传”繁体中文版在香港出版、全面推动繁体版的整体宣发工作，并为《香港传》积极遴选作者。他表示，为城市立传是传记创作、出版的创新之举，突破了过往只为人物立传的惯例。他指出，传统的地方志和地区性百科全书都属于可资查阅检索的工具性书籍，缺乏阅读的快感，而“丝路百城传”丛书坚信每座城市都有独特的历史传承和个性风采，以史实为基础运用文学手法进行创作，使读者能够真正体察城市的人文精神和灵魂。“丝路百城传”既展现城市的独特个性，又将众多名城置于丝路大视野下，汇聚串联成生动可感、壮丽多姿的丝路名城全景，充分体现了新星出版社“传记文库”所提倡的“特立，不独行”的精神内涵。

外文出版社总编辑胡开敏致辞。人民画报社 陈烨 摄

外文出版社总编辑胡开敏在致辞中表示，“丝路百城传”是国际出版界第一套、也是迄今为止唯一一套将“一带一路”沿线100多个城市汇聚一起的大型多语种城市传记丛书，将成为中国乃至全球出版界独一无二的鸿篇巨制。外文出版社荣幸参与这样一个富有历史意义的项目，将继续发挥70年来积累的丰富的对外传播资源和多语种出版优势，携手新星出版社，共同绘制好“丝路百城”壮丽篇章。此次多语种发布会上，外文出版社副总编辑于瑛与罗马尼亚科林特出版集团总经理克里斯蒂安·格雷萨努、阿尔巴尼亚凡·诺利出版社社长雷杰普·希达分别代表各自出版社，在线签订“丝路百城传”丛书多语种国际合作出版备忘录，为“丝路百城传”未来全球落地打下了坚实基础，描画了美好图景。

新星出版社社长马汝军致辞。人民画报社 陈烨 摄

新星出版社社长马汝军在总结发言中指出，今天的发布是“丝路百城传”首次通过北京国际图书博览会发布出版成果，而且与之前单本图书发布不一样，是“丝路百城传”丛书多语种出版成果的首次集中发布。令人欣慰的是，丛书实行的多措并举的“走出去”之路，获得了国内外同业和读者的认可。外文出版社的加入，使丛书的出版阵容更为强大，香港和平及哈萨克各方等发来的热情致辞，与罗马尼亚、阿尔巴尼亚出版机构的多语种签约，都令人倍受鼓舞。回顾“丝路百城传”四年多来的发展，他特别感谢了众多领导、专家、学者、作者、读者们的关心支持。他表示，未来“丝路百城传”仍将以开放平台的姿态，邀请国内外各方贤能、各方机构共襄盛举，秉承出版人的初心使命，服务好“一带一路”倡议。

外文出版社与罗马尼亚出版集团、阿尔巴尼亚凡·诺利出版社举行“丝路百城传”丛书多语种国际合作出版备忘录云签约仪式。人民画报社陈烨 摄

与会嘉宾为“丝路百城传”多语种出版图书揭幕（左起：胡开敏、洪向华、陆彩荣、马汝军、辛峰）。人民画报社 陈烨 摄

截至2021年9月，“丝路百城传”已出版了中国、俄罗斯、意大利、阿根廷等多个国家共20座城市的传记，并与上海合作组织、中国—东盟中心及哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土耳其等有关机构达成了合作出版意向，在国内外引起了广泛关注。（新星出版社供稿）

(责编：刘叶婷、崔越)