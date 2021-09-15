人民网讯 卡塔尔政府指出，国内疫情在稳步好转，但所有人仍要高度警惕，继续严格遵守戴口罩、保持社交距离等防疫规定。

据卡塔尔《祖国报》报道，卡塔尔卫生部14日发布报告说，国内疫情在稳步好转，感染人数在两位数。在刚过去的24小时内，新增确诊病例73例，其中49例为输入病例；在同一时间有156例康复，累计康复病例达到232425例。报告指出，接种疫苗工作进展顺利，在过去的24小时内，接种了9758剂疫苗，目前全国共提供了4515678剂疫苗，全国人口的79.4%接种了两剂疫苗。

报告指出，在过去的几周里，国内病毒感染率持续下降，疫情在稳步好换，这是国家采取积极措施和民众大力支持以及疫苗接种的结果。

报告特别强调，尽管每日感染率在下降，但第二波疫情还没过去，而且还存在两种变异病株，大家必须格外小心。当前重要的是，所有社会成员，包括接种过疫苗的人，要继续严格遵守现行预防规定：出门戴口罩，保持社交距离，不与人密切接触，避免去人多的地方和封闭的空间。另外，应勤用肥皂洗手，主动接种疫苗。（安国章）

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