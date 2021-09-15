人民网首尔9月15日电 （记者马菲）当地时间2021年9月15日，韩国总统文在寅在首尔会见对韩国进行正式访问的国务委员兼外长王毅。

文在寅请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，表示韩方高度重视韩中关系。疫情形势下，韩中保持高层密切沟通，经贸合作逆势增长，树立了国际抗疫合作典范。韩中关系过去30年取得重要发展，未来具有更大潜力。希以韩中建交30周年为契机，规划设计下个30年两国关系发展方向，开启更加成熟的韩中关系。韩方愿同中方一道，保持高层交往势头，发挥韩中关系未来发展委员会作用，扩大人文交流，推动经贸、环保等领域合作取得更加丰硕成果。韩方支持中方举办北京冬奥会。赞赏中方为维护朝鲜半岛和平作出的贡献，希中方继续为维护半岛和平、实现半岛无核化发挥建设性作用。

王毅转达习近平主席对文在寅的亲切问候，表示中韩是无法分开的近邻，更是互利共赢的伙伴，理应像亲戚一样常来常往。在两国元首战略引领下，中韩关系保持健康发展势头，双方友谊在携手抗疫中进一步深化。双方应以纪念建交30周年为契机，充分发挥中韩关系未来发展委员会作用，就两国关系下个30年的发展提出富有前瞻性、体现时代性、具有可操作性的思路举措，推动两国关系实现更大发展。中方愿同韩方保持高层交往，加强经贸、人文、环保等领域合作，扩大两国民间友好往来。中方坚定支持半岛南北双方克服困难，排除干扰，改善关系，将继续为维护半岛和平稳定及实现半岛长治久安发挥建设性作用。

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