新华社北京9月15日电 国务委员兼外长王毅15日在中国军控与裁军协会成立20周年纪念大会暨中国恢复联合国合法席位50周年军控工作座谈会上发表视频讲话。

王毅祝贺中国军控与裁军协会成立20周年，表示协会成立20年来，努力推动中国特色军控外交理论与实践创新，持之以恒开展民间军控外交，积极宣介中国军控政策、理念和倡议，助力我国防扩散出口管制体系和能力建设，为服务国家总体外交和经济社会发展发挥了重要作用。

王毅强调，站在新的历史起点上，我们要深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，努力探索一条具有中国特色、体现大国担当的军控外交之路，为维护中国国家安全与发展利益、促进世界和平发展作出不懈努力。一是继续为国际和平安全作出中国贡献。二是维护和促进全球战略稳定。三是加强和完善国际军控与裁军体系。四是深入贯彻总体国家安全观。五是构建中国特色大国军控理论体系。

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