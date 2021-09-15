中俄“铭记历史、传承友谊、共创未来” 主题研讨会现场。人民网 李焱摄

人民网北京9月15日电 （李焱）为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利76周年，9月14日，中国人民对外友好协会、中国俄罗斯友好协会与俄罗斯驻华大使馆在钓鱼台国宾馆共同举办“铭记历史、传承友谊、共创未来”主题研讨会。第十二届全国政协副主席、中国俄罗斯友好协会会长陈元，中国人民对外友好协会会长林松添，俄罗斯驻华大使杰尼索夫，以及中俄两国革命者后代、专家学者、企业家、留学生、青年等各界代表出席并作发言。

陈元在致辞中表示，76年前的伟大胜利，见证了中俄两国人民用鲜血和生命凝成的战斗友谊。中国和俄罗斯分别作为亚洲和欧洲的主战场，两国人民浴血奋战、同仇敌忾，用巨大的牺牲换来抗击法西斯和军国主义的最终胜利，为挽救人类命运、维护世界和平建立了不可磨灭的历史功勋。

陈元表示，新时代中俄民间外交迎来了新的重要发展机遇。作为两国非官方合作的主要渠道之一，中俄友协愿继续同两国广大友好人士一道，以庆祝《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年为契机，秉持世代友好、合作共赢理念，认真落实两国元首重要共识，团结带动两国社会各界加强交流互鉴，为中俄世代友好、增进人民福祉作出新的更大贡献。

第十二届全国政协副主席、中俄友协会长陈元致辞。人民网 李焱摄

林松添在致辞中表示，第二次世界大战是人类历史上规模最大、损失最惨重的一场战争，战火波及全球60多个国家、20亿人口，人类文明遭受空前浩劫，但最终正义战胜了邪恶。中俄两国为抗日战争和世界反法西斯战争胜利付出了巨大牺牲，作出了决定性贡献。

林松添表示，当前，新冠肺炎疫情正加速世界格局演变，传统和非传统安全威胁交织叠加，政治病毒、冷战思维、霸权主义、强权政治沉渣泛起。但不管国际形势如何变化，中俄世代友好、合作共赢的初心不会改变，捍卫两国核心利益、促进共同发展振兴、维护地区和世界和平稳定、坚守国际公平正义的决心信心不会改变。

林松添表示，纪念历史的最好方式就是创造新的历史，开创更加美好的未来。习近平主席和普京总统已经为新时代中俄关系的全面发展擘画了宏伟蓝图，民间外交工作的核心使命，就是把两国元首的重要共识和战略规划在民间领域落到实处，让两国人民有更多的获得感，促进两国友好更加深入人心。本会愿同俄方一道，一是聚焦“四个友好”，充分调动友好协会、友好组织、友好城市和友好人士积极性，发挥双边合作机制和平台作用，促进两国友好城市、地方政府和人文等民间领域友好交流和互利合作取得新成果；二是着力发挥智库、媒体的舆论引导作用，积极营造良好社会氛围，传播正能量，唱响中俄世代友好主旋律；三是面向未来，结伴同行，不断培育和壮大中俄友好事业的接续力量。

中国人民对外友好协会会长林松添致辞。人民网 李焱摄

杰尼索夫盛赞中俄传统友好并表示，俄中两国为二战胜利作出了不朽贡献。中国有句古话叫“前事不忘，后事之师”，普京总统和习近平主席多次强调俄中双方要共同捍卫历史真相，维护国际公平正义。两国人民之间“世代友好”的传统和相互理解、支持与互信，是两国关系高水平运行的前提和基础。我们要进一步巩固俄中传统友好，深化人文交流和民间合作，共同致力于发展“不是盟友、胜似盟友”的新时代俄中全面战略协作伙伴关系，更好造福两国人民。

俄罗斯驻华大使杰尼索夫致辞。人民网 李焱摄

研讨会上，林松添会长和杰尼索夫大使为中俄友协与北京俄罗斯文化中心主办的中俄“共同抗击日本侵略者”图片展揭幕。

林松添会长和杰尼索夫大使为中俄友协与北京俄罗斯文化中心主办的中俄“共同抗击日本侵略者”图片展揭幕。人民网 李焱摄

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