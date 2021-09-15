新华社北京9月15日电 综述：全球多国曾报告动物感染新冠病毒事件

新华社记者

去年以来，全球各地多种动物陆续被发现感染新冠病毒，这其中包括河狸、鹿、水貂、猩猩、老虎、狮子以及猫、狗等。

蒙古国国家人畜共患病研究中心11日说，蒙古国首次报告动物感染新冠病例，至少在7只河狸身上检测到变异新冠病毒德尔塔毒株。被感染的河狸出现咳嗽、流鼻涕等症状，目前这些河狸已全部康复。

英国《自然》杂志网站日前刊登的一篇新闻报道说，美国农业部研究人员对美国东北部部分白尾鹿的血清样本进行新冠病毒抗体分析研究发现，三分之一被抽样的白尾鹿体内有新冠病毒相关抗体，这表明它们曾感染新冠病毒。

据报道，研究人员检测了2021年1月至3月在美国密歇根州、宾夕法尼亚州、伊利诺伊州以及纽约州收集的385份白尾鹿血液样本，发现40%的样本能检测出新冠病毒相关抗体，但被调查的鹿并没有发病征兆。

研究人员对保存更早的部分样本检测后发现，在2020年年初收集的样本中，有3个样本检测出相关抗体；在2019年收集的样本中，有1个样本检测出相关抗体。以2020年和2021年的样本合计来看，美国东北部白尾鹿血清样本检测出新冠病毒相关抗体的比例是三分之一。

法国农业部2020年11月曾发表新闻公报说，法国国家卫生安全署于当月中旬开始一个科研项目，检测4家水貂养殖场是否存在新冠病毒，已在厄尔-卢瓦尔省一家养殖场发现了新冠病毒传播的情况。法国农业部等部门随即责成这家养殖场立即扑杀这里养殖的约1000只水貂，并销毁相关产品，以保护公众健康。

无独有偶，丹麦政府2020年11月宣布，鉴于该国已出现多起貂将变异新冠病毒传给人的案例，政府决定扑杀国内所有养殖貂，并对貂养殖场较多的7座城市实施更严格的防疫限制措施。

丹麦卫生大臣马格努斯·霍伊尼克当时在新闻发布会上说，卫生部门获知新冠病毒从貂传给人已有一段时间，国家血清研究所调查发现，丹麦首例“貂传人”病例可追溯至2020年8月。

美国农业部2020年12月也宣布，犹他州一只野生貂感染新冠病毒，系美国首次发现野生动物染疫病例。美农业部工作人员在犹他州出现新冠病毒感染的貂养殖场附近筛查野生动物时发现这个病例。

世界卫生组织在去年年底表示，丹麦、美国、意大利、荷兰、西班牙和瑞典6个国家已报告貂养殖场发现新冠病毒。世卫组织当时说，新冠病毒由人类传染给貂，继而在貂之间互相传播，并有再次向人类传播的风险。丹麦已发现多起貂将变异的新冠病毒传给人的案例。全球医学专家和卫生官员正在研究动物感染新冠病毒可能对人造成的威胁。

此外，2020年3月至4月，美国纽约市布朗克斯动物园确认5只老虎和3只非洲狮感染新冠病毒。今年1月，加利福尼亚州圣迭戈野生动物园数只大猩猩新冠病毒检测呈阳性，这是首次发现人类以外灵长类动物感染新冠病毒。此外，去年以来多个国家和地区报告了宠物猫狗感染新冠病毒事件。（执笔记者：王钊；参与记者：阿斯钢、李雯、苏力雅、张家伟、徐晓蕾、林晶、王逸君）

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