新华社伊斯兰堡9月15日电 专访：“西藏发展的奇迹是中国共产党和中国人民取得的巨大成就”——访巴基斯坦中国问题专家苏丹·哈利

新华社记者蒋超 李浩

“我亲眼见证了西藏发展的奇迹，这是中国共产党和中国人民取得的巨大成就。”巴基斯坦中国问题专家苏丹·哈利日前在接受新华社记者专访时如是说。

哈利曾是巴基斯坦空军上校。退役后，哈利成为记者，撰写多部著作，是巴基斯坦的中国问题专家。2019年，哈利与其他一些国家的专家学者一道访问了西藏。回国后，他在巴基斯坦《国际新闻报》网站上刊发了一篇题为《什么是西藏问题》的署名文章，直斥西方社会对西藏的进步现状一无所知。

“一些西方舆论声称西藏如何如何‘不自由’。我在访问前，也以为西藏是个贫穷落后、基础设施落后的地区。”然而，哈利在西藏的所见所闻彻底颠覆了他以往的想象，“当看到在如此复杂地形上建起的公路和铁路时，我感到十分惊讶”。

“中国政府付出了巨大的努力，使西藏摆脱了绝对贫困。”哈利说。“西藏是中国减贫实践最艰苦的‘战场’之一，但在那里，你能看到中国领导人改善西藏人民生活的决心，这很了不起。”

哈利在访问中深入了解了中国中央政府对西藏扶贫开发的政策。他说，当地人通过接受职业培训，拥有了更好的职业技能和收入，政府还为当地居民提供了水、电、气、网等一应俱全的新房子，“让人民既提高了收入又提升了生活质量”。

藏医药是中华民族医药学的重要组成部分。在政策扶持下，西藏近年来藏医药事业发展开创了新局面。通过这次访问，哈利了解了藏医学丰富的历史。“许多医学院校和科研院所都开展了藏医学的教学与研究。在西藏，藏医学一直在被用于实践并得到发展。”

访问中，哈利还参观了西藏许多寺庙和宗教场所。他说：“在那里，宗教活动没有受到任何限制，很多游客参观寺院，当地旅游业也得以发展起来。”

哈利说，针对西藏近年来受到全球气候变化影响的问题，“中国政府投入了大量资金，旨在解决西藏面临的荒漠化问题，当地植被面积不断增加”。

“西藏脱贫攻坚事业取得的成就为世界所瞩目。”回顾西藏和平解放70年来的发展，哈利感慨道：“现在不仅是公路铁路通西藏，当地人还可以通过互联网向世界展示中国共产党在西藏取得的成就。”

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