新华社墨西哥城9月14日电 通讯：中国“海扶刀”为墨西哥肿瘤患者带来新希望

新华社记者朱雨博 吴昊

“这次手术是我延续生命的希望，我想活下去。”68岁的墨西哥老人阿尔韦塔·洛萨在进入手术室前对新华社记者说。

今年2月，洛萨确诊肺癌，且癌细胞已向肝脏转移，亟需治疗。在一名从事医务工作的亲戚介绍下，洛萨选择刚落地墨西哥的中国自主研发的高强度聚焦超声肿瘤治疗系统（“海扶刀”），并于近日接受针对其肝部病灶的局部肿瘤消融手术。据现场医生介绍，洛萨手术十分顺利，有效缓解病情发展。

今年4月18日，由重庆海扶医疗科技股份有限公司和墨西哥企业合作建设的肿瘤消融医学中心在墨中部普埃布拉州乔卢拉市开业，“海扶刀”由此从中国落地墨西哥。洛萨成为该国首批接受“海扶刀”治疗的肿瘤患者之一。

“希望这项技术能为和我一样受癌症折磨的人提供更多治疗选择。”洛萨说。

癌症是墨西哥第三大死亡原因。智库墨西哥学院今年2月发布报告说，该国约14%的死亡由癌症造成。

重庆海扶医疗的墨方合作医生阿曼多·索韦拉内斯表示，“海扶刀”对墨西哥较为常见的胰腺癌、肝癌等多种癌症及妇科高发良性肿瘤子宫肌瘤都有良好治疗效果，为该国肿瘤患者带来新希望。

“海扶刀”治疗系统由中国首创，利用体外高强度聚焦超声波产生高温，以消融患者体内肿瘤细胞，实现无创手术，已被英国、德国、阿根廷等多国医疗机构引进。

“采用墨西哥传统肿瘤治疗技术，胰腺癌患者大多难活过6个月。一些育龄女性则因患子宫肌瘤不得不切除子宫。这相当于剥夺她们当母亲的机会。引进‘海扶刀’设备改变了这种情况。”索韦拉内斯说。

瓜达卢佩·费利克斯也是“海扶刀”的受益者之一。今年年初，她被查出患有子宫肌瘤，直径超10厘米，影响怀孕。她咨询过不少医生，答复都是冷冰冰的“手术切除子宫”，可她不想放弃生儿育女的机会。

最终，费利克斯通过一名医生了解到这项无痛、无创且不必切除子宫的中国技术。经治疗，她子宫肌瘤体积已缩至原来一半左右，墨方医生将继续跟踪她的病情并制定后续治疗方案。

“我是家中长女，我父母对治疗结果非常满意，他们都期待能尽快抱上孙辈，我也希望能尽快和你分享喜讯。”费利克斯对新华社记者说。

除设备外，中方还向墨方提供技术指导。4个多月前，中方医生克服新冠疫情风险远赴墨西哥，对当地医生进行细致培训。现在，借助系统的通信功能，中墨双方仍能实时共享手术情况、病例信息等，跨国诊疗成为现实。

“墨方医生遇到难题时可以随时咨询海扶医疗的中国专家，他们似乎‘不眠不休’，在中国凌晨时分也能远程指导手术。”索韦拉内斯说。

谈及不久前举行的中国国际服务贸易交易会，索韦拉内斯表示，跨国医疗合作是服务贸易的重要一环。他希望墨中合建的肿瘤消融医学中心能成为“一个窗口”，让更多优质中国医疗设备进入墨西哥，以改善当地人民生活质量。

重庆海扶医疗科技股份有限公司董事长、“海扶刀”发明人王智彪教授表示：“我们希望中国原创的无创治疗设备和服务，以及更多中国先进医疗技术走出中国，造福墨西哥、拉美乃至世界各地区人民。”

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