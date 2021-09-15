多家美国媒体日前援引不具名人士的消息称，美国总统拜登正计划在9月20日那周举行联合国大会期间召开一次全球峰会，以寻求应对新冠病毒德尔塔等变异株引发的新一轮疫情，并增加对发展中国家的疫苗供应。

△《华盛顿邮报》报道截图

迄今为止，白宫对此事尚无正式表态。而外界已经开始质疑：在国内疫情应对一塌糊涂、对外疫苗援助说多做少的表现下，美国拿什么来“振臂高呼”？！

内部疫情应对深陷政治极化：“这是美国社会更大范围解体的一部分”

最新统计显示，截至当地时间14日上午，美国新冠肺炎累计确诊病例已超4120万，累计病亡人数超过66万。

△约翰斯·霍普金斯大学最新疫情数据截图

为应对严峻疫情，拜登上周推出了包括强制所有联邦政府工作人员接种疫苗等在内的六项抗疫新策略。其中最重要的一条是要求雇员超过100人的私营企业确保雇员接种疫苗或每周接受病毒检测。

果然，六项措施一经宣布便引来共和党人的激烈抵制，称拜登此举是在“打击私营企业和个人自由”。《纽约时报》用“沸腾”来形容共和党人的反应。

△《纽约时报》：得克萨斯州州长格雷格·阿博特称拜登的做法是“夺权”；南卡罗来纳州州长亨利·麦克马斯特誓言将在法庭上与拜登“较量到底”；蒙大拿州州长格雷格·詹福特称拜登的做法是“非法和非美国的”；亚拉巴马州州长凯·艾维称拜登“离谱”和“不自量力”。

与此同时，共和党人领导的州积极酝酿反制措施，对抗联邦政府命令。目前，亚利桑那、佛罗里达和得克萨斯等至少11个州已经通过立法或州长行政令明确禁止强制接种疫苗。

事实上，共和党人的反疫苗立场根本经不起推敲。随着高传染性的德尔塔变异株造成惊人的疫情反弹后，就连美国国会中的共和党一号人物——参议院少数党领袖米奇·麦康奈尔也开始转变态度，恳求人们接种疫苗。

△美国有线电视新闻网（CNN）：米奇·麦康奈尔在电视上投放广告鼓励大家接受疫苗。

布朗大学公共卫生学院院长阿希什·杰哈指出，现在反对拜登疫苗强制令的多数共和党州长也都在私下鼓励本州民众接种疫苗，这表明在党派利益驱使下，政客们只是为了反对而反对。“拜登实际上帮了共和党人一个忙，因为他们不需要费力地说服自己的选民了”。

△阿希什·杰哈

哥伦比亚大学历史学家戴维·罗斯纳博士看到了更深层次的东西。他指出，当脊髓灰质炎和麻疹等疾病的疫苗在上世纪中叶开始广泛使用时，倾向于相信科学的美国公众自愿接受了它们。但现在情况完全变了，“从来没有一种疫苗被党派政治如此纠缠”，“这是美国社会更大范围解体的一部分”。

△戴维·罗斯纳

美国《情报员日报》以《拜登疫苗政策是“聪明政治”还是‘内战导火索’》为题发文指出，民调结果“确实显示”，美国社会对拜登疫苗强制令的反应呈现出强烈的党派极化特征。

△《情报员日报》：一位“亲近拜登”的人士说，“美国分裂了吗？答案是肯定的”。

对外疫苗供应继续“美国优先”：“我们只是那些失败者的头儿”

不只国内政治极化让美国疫情继续处于失控状态，全球的疫情恶化也把这个“第一强国”推上了道德审判席。白宫几个月来一直在不断“承诺”要帮助全球结束疫情，并让美国成为全球的“疫苗库”，但其迄今为止的表现却让世人大跌眼镜。

用《华盛顿邮报》的话说，拜登有关召开全球抗疫峰会的考虑是在各方敦促其履行为“全球接种疫苗”承诺的压力下做出的，因为他的种种表现已经把欠发达国家放到了疫苗全球战略的次要位置。

△《华盛顿邮报》报道截图

世界卫生组织总干事谭德塞日前再次提醒，全球已接种的55亿剂疫苗中有80%集中在了高收入和中等偏上收入国家。高收入国家曾经承诺分享超过10亿剂疫苗，但目前只兑现了不到15%。“我们不想要更多承诺，我们只想要疫苗”。

△全球救援网（ReliefWeb）报道截图

由于富国交付疫苗不足，世卫组织不得不将“新冠肺炎疫苗实施计划”（Covax）今年的疫苗预计供应量削减四分之一以上。

△《纽约时报》报道截图

随着德尔塔变异株的加速传播，世卫组织日前再次呼吁发达国家暂停接种疫苗加强针，将多余疫苗优先用于全球捐赠，但得到的响应寥寥。

△《纽约每日新闻》：完全接种疫苗者可能不需要加强针。

根据美国疾控中心（CDC）的每日报告，截至当地时间9月9日，美国已有3400万剂疫苗被浪费。对此，一位熟悉美国政府疫苗政策的卫生官员在接受《名利场》杂志采访时毫不客气地指出，拜登政府虽然“没有使用‘美国优先’的说辞”，但“他们实际所做的事情却是100%的‘美国优先’”。

△《名利场》杂志网站报道截图

当拜登想要组织一场全球抗疫峰会，当美国想要在全球抗疫战场上“引领”什么的时候，世界已经对这个国家心灰意冷。正如全球健康服务项目美国政策负责人马修·罗斯所说，“如果每个人都失败了，我们（美国）就会跟着一起失败。我们只是所有失败者的头儿”。

△《华盛顿邮报》报道截图

策划丨王坚

记者丨李严

编辑丨张晗

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(责编：袁勃、牛镛)