人民网联合国9月14日电 （记者李晓宏）当地时间9月14日，中国常驻联合国副代表戴兵在安理会审议苏丹局势时发言指出，当前，苏丹政治进程取得积极进展，这同苏丹当局和有关各方的共同努力密不可分。他呼吁，各方要巩固好这个积极势头，不断为苏丹和平发展注入新动力。

戴兵建议，要多措并举，推进政治进程。苏丹政府为落实朱巴和平协议付出大量努力，成绩有目共睹。中方赞赏苏丹当局提出综合政治解决框架，这有利于缓解各方矛盾，促进协议落实。希望苏方在建立过渡立法议会、筹备大选等方面取得新的进展。中方支持苏丹政府同未签署和平协议的派别继续开展和谈，敦促未签署和平协议的派别尽快加入和平进程。中方高兴地看到联合国苏丹综合过渡援助团不断加强配置，提升履职能力。联苏团要根据授权，把特派团工作同苏丹战略优先领域密切结合，不断提高特派团工作的针对性和有效性。

他指出，要加大力度，维护达尔富尔地区稳定。同前几年相比，达尔富尔地区形势已显著改善。联合国和非洲联盟驻达尔富尔特派团撤出后，苏丹主权委员会和过渡政府采取一系列举措，包括设立安全安排联合高级军事委员会、永久停火委员会及部门和区域委员会等多个机制，加快落实和平协议安全安排。近期受新冠肺炎疫情、自然灾害等因素影响，该地区安全事件、族群冲突等时有发生。国际社会应予以大力支持，帮助苏丹提升安全能力建设，更好地保护该地区平民。

他强调，要找准重点，促进经济发展和国家重建。苏丹政府努力克服困难，维护宏观经济稳定，推进经济改革。同时，苏丹经济形势仍十分严峻，水电供应短缺严重，民生物资匮乏。今年6月，国际货币基金组织宣布，苏丹达到重债穷国倡议决策点。国际社会特别是发达国家要切实兑现减缓债承诺，支持苏丹基础设施、农业等关键领域发展，帮助普及教育和消除贫困，消除冲突根源，为苏丹持久和平打下坚实基础。

他最后着重指出，安理会第2562号决议要求为调整苏丹制裁措施制定清晰可行的基准。目前苏丹局势特别是达尔富尔地区局势显著改善，尽快解除制裁是大势所趋。安理会设置的相关基准要清晰、现实、可行，符合苏丹国情实际。中方愿为此发挥建设性作用。

戴兵表示，苏丹正处于从维和向建和过渡的关键阶段。古特雷斯秘书长在上周举行的安理会公开辩论会上指出，维和行动可以帮助一国走上正确的轨道，但长治久安需要该国有关各方的共同努力。苏丹当局应继续发挥主导作用，有关各派要保持团结一致。中方愿同国际社会各方，共同加大帮助和支持，推动苏丹实现持久和平与发展。

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