侨团代表领取爱心月饼礼盒。人民网记者 任彦摄

人民网布鲁塞尔9月14日电 （记者任彦）每逢中秋佳节，海外华侨华人更增添一份思乡之情。当地时间9月14日下午，“浙里有爱·天涯共此时”中秋暖侨活动比利时站启动仪式在布鲁塞尔举行，远道而来的爱心月饼让比利时浙江籍侨胞感受到祖国和家乡的关爱。

比利时温州同乡会会长周王平主持启动仪式。他说，值此中国传统中秋佳节来临之际，为进一步落实浙江省“暖侨、安侨、助侨”举措，浙江省侨办、浙江省侨联、浙江省侨缘公益会，联合向海外侨团发起“浙里有爱·天涯共此时”中秋暖侨活动倡议，比利时很荣幸成为参加这次活动的国家之一。

比利时中国和平统一促进会会长朱海安在致辞中表示，要赶在中秋节之前，把全部600份爱心月饼发放到浙江籍侨胞、部分留学生手中。“这次家乡亲人送来的一枚枚月饼，令我们品味到的不仅仅是香甜的美味，更是对祖国和家乡惦念的乡情。”

月饼礼盒包里装的不仅有美味的月饼，还有一封活动主办方写给比利时侨胞的《中秋家书》。信中写道：“疫情当前，祖国和家乡永远与您心相连、手相牵。”前来领取月饼的侨团代表纷纷表示，这份来自祖国和家乡沉甸甸的爱心和关怀令他们十分感动，让他们感到非常温暖。活动结束时，他们集体送上对祖国和家乡的节日祝福：“在中秋佳节和祖国国庆节来临之际，我们共同祝愿伟大祖国繁荣昌盛，祝愿祖国和家乡人民幸福安康，中秋节快乐！”

自疫情在欧洲爆发以来，浙江省侨办、侨联先后与比利时侨团联合举办了“万水千山粽是情”活动、“浙里有爱·天涯共此时”中秋慰侨活动和“浙里有爱·四海迎春”新春送福活动等，向浙江籍侨胞留学生发放困难援助金，并多次向比利时侨胞赠送口罩及中药健康包。“来自家乡的爱心粽子、中秋月饼、爱心春节包、口罩健康包以及困难援助金，无不传递着国内亲人的温暖关怀和诚挚祝福。”朱海安说。

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