人民网里约热内卢9月14日电 （记者吴杰）9月14日，2021年中国巴西部分省州市云上国际服贸会智慧医疗论坛举行，中巴两国政界、医药界等有关方面人士就开展智慧医疗领域合作分享经验。中国与巴西在医药医疗合作方面不断取得新硕果成为论坛的一个亮点。

智慧医疗论坛是中巴部分省州市云上服贸会的第四场专题论坛，由中国驻里约热内卢总领馆主办。中国驻里约热内卢副总领事陈永灿表示，自疫情爆发以来，中巴两国人民守望相助，共克时艰，驻里约总领馆与里约市政府多次共同举办国际抗疫合作系列研讨会，交流抗疫合作经验，中国医疗企业和机构也为里约抗疫提供了急需的医疗物资和设备。相信通过智慧医疗论坛，可以共同探讨传统医药文化交流、互联网医院合作、卫生健康领域的机遇，为早日战胜疫情做出更大贡献。

巴西卫生部卫生促进专员佐拉伊德·戈梅斯长期致力于以传统医药改进当地民众健康状况。她表示，传统医学能够对偏远地区以及贫困地区人口的疾病防治起到很重要的作用，希望巴中加强合作，吸取更多传统医学的经验，帮助巴西贫困地区民众做好保健工作。

巴西里约商会理事会主席马可·波罗表示，中国有着悠久的传统医药使用历史和先进的开发经验，而巴西亚马孙等地区生物物种丰富，能够给巴中双方在传统医药方面的发展及合作带来更多帮助，希望巴中两国加强医药合作，巩固伙伴关系，带给双方更大的发展。

智慧医疗论坛期间，与会者一起见证了中巴传统医药合作取得的两项具体成果，一是中国扬子江药业与来自巴西的中国巴西商务中心代表签署合作协议，双方将共同促进两国传统医药合作，将现代化中药开发技术引入巴西，传播中药传统文化，开发巴西天然药用植物资源；二是北京中药研究所代表展示了中巴双方共同推进的《巴西药用植物指南》，目前已经完成50种药用植物资源研究，后续双方还将合作研究巴西其他特有植物资源，研究成果将用于开发新冠肺炎预防和康复的植物药，拓展中巴传统医药合作研究。此前，南京中医药大学和巴西尤尼蒙特斯大学曾共同签署了《中巴传统医药教学合作谅解备忘录》。

出席智慧医疗论坛的北京市中医管理局、北京恒济卫生管理发展基金会、中国医药保健品巴西公司负责人及来自巴西叙利亚-黎巴嫩医院、巴西寰球普医综合诊所、巴西生命研究所等机构的代表分享了各自有关智慧医疗的探索、经验与建议。

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