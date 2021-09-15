人民网伦敦9月14日电 （武一丹）当地时间9月14日，中国驻英国使馆发言人就英国议会禁止中国大使赴英国议会参加活动答记者问。

记者问：据报道，英国议会上下两院议长作出决定，不同意议会跨党派中国小组于9月15日在议会大厦举办有中国大使参加的活动，禁止中国大使参加在英国议会举办的活动，原因是中方此前制裁了七名英国议员。你对此有何评论？

使馆发言人：英国议会这一决定反映了英方一些人的狭隘心理，是短视之举、鲁莽之举、懦夫之举。我们予以鄙视和强烈谴责。中方今年3月对英国个别反华议员实施的制裁，是针对有关议员恶意传播涉疆谎言和虚假信息、英方借口涉疆问题单方面制裁中方人员和机构作出的必要反应，完全正当合理。在涉及中国核心利益的问题上，中方从来坚决反制，绝不姑息。 英国议会不顾中英两国人民根本利益和国际礼仪，以禁止中国大使应邀赴议会参加活动作为报复，这一做法是完全错误的，也是注定要失败的。我们奉劝英国议会一些人收起这套政治把戏，否则只能是搬起石头砸自己的脚。

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