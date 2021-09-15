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英国首相宣布秋冬抗疫计划

2021年09月15日09:15 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦9月14日电 （武一丹） 9月14日下午，英国首相鲍里斯·约翰逊召开新闻发布会，宣布英格兰秋冬抗疫计划。

据鲍里斯描述，英格兰在未来几个月将实行“A计划”和“B计划”来应对冬季疫情可能的发展。“A计划”包括两大防线，第一道防线是疫苗接种，包括提供加强剂疫苗注射，进一步鼓励未接种疫苗的人接种疫苗，以及为12岁至15岁青少年接种疫苗；第二道防线是病毒检测和追踪，以及自我隔离。 在英国国家医疗服务体系面临无法承受的压力时，政府将启动“B计划”，包括强制佩戴口罩，建议居家办公，强制出示疫苗通行证等。

当被问及什么因素会触发“B计划”时，英格兰首席医疗官克里斯·惠蒂提出三点因素——住院人数的增长率、住院人数的出院率，以及英国国家医疗服务体系的承载负荷状况。另外，克里斯·惠蒂教授表示德尔塔变异毒株在冬季的传播也可能会加速“B计划”的实施。

鲍里斯表示，“B计划”会付出更大的经济代价，社会限制也过大。如果实行“B计划”，各种措施也会以“循序渐进”的方式实施，而不是一下子回到去年冬天的封锁。

9月14日，英国当天新增病例为26628例，高于去年同期。 

(责编：王禹蘅、常红)

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