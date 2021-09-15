人民网布鲁塞尔9月14日电 （记者张朋辉）9月14日，联合国人权理事会第48届会议与人权高专举行对话会，中国常驻联合国日内瓦代表团蒋端公使代表一组国家做共同发言，指出美国及其盟友军事干涉侵犯阿富汗人民人权，敦促这些国家为在阿富汗所作所为负责。

共同发言表示，美国及其盟友对阿富汗进行长达20年的军事干涉，严重破坏阿富汗主权和领土完整，严重损害阿富汗经济社会发展，严重侵犯阿富汗人民人权。美国主导的针对阿富汗的军事干涉是阿富汗人道主义灾难的根源。截至2020年4月，至少4.7万名阿富汗平民在美国发动的阿富汗战争中丧生，1000多万阿富汗人流离失所。阿富汗邻国同样受到美国主导的军事干涉的严重影响。

共同发言表示，美国等国军人在阿富汗杀害平民、实施酷刑等侵犯人权罪行应受到全面、公正的调查，肇事者必须被绳之以法，受害者有权获得司法公正和赔偿。这些国家应该为自己过去20年的所作所为负责，兑现对阿富汗和平重建的承诺，不能在阿富汗制造巨大灾难后一走了之，将帮助阿富汗重建的责任推给国际社会。共同发言呼吁人权高专持续关注这些国家军事干涉对阿富汗人民人权的严重负面影响，并追究其军人杀害阿富汗平民等罪行的责任。

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