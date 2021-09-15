欧洲天然气期货价格13日创历史新高。美国天然气期货价格同日上涨5.9%，创7年多来新高。

市场担心，北半球如果经历寒冬，可能面临天然气储备不足，将进一步推升天然气价格。

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，欧洲是天然气短缺最严重的地区，其天然气供应目前处于往年同期最低水平。

美国“重新投资”资本管理公司合伙人约翰·基尔达夫说，人们谈到欧洲天然气短缺的程度时，开始使用“危机”一词。

基尔达夫说，欧洲天然气储备量比5年平均水平低16%，其9月天然气储备量创历史新低。

美国天然气储备同样短缺。美国能源信息局不久前发布的数据显示，美国天然气储备量比5年来平均水平低7.6%。

CNBC报道，数月后将清楚北半球是否遭遇寒冬，届时将是天然气供应的“临界点”。一些分析师预测，在极端情况下，美国天然气价格可能翻倍；欧洲天然气短缺将尤为严重。

英国埃信华迈公司副董事长丹尼尔·耶金说：“如果是寒冬，天然气（供应）将不仅是紧张，而是非常紧张。届时要么是天然气短缺，要么将反映在价格上。”

一些分析师认为，俄罗斯和德国合建、近日完工的“北溪-2”天然气管道有望在今后两个月内缓解欧洲天然气供应紧张。

“北溪-2”天然气管道从俄罗斯经波罗的海到德国，设计年输气能力约为550亿立方米，可把俄罗斯天然气输送到德国和欧洲其他国家。

俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）10日宣布，“北溪-2”天然气管道建设当天上午全部完成，计划在今年年底前投入运营。

俄气下辖企业“北溪-2”股份公司说，“北溪-2”项目将帮助满足欧洲能源市场对进口天然气的长期需求，以合理价格确保可靠安全的能源供应。

美国长期以来反对“北溪-2”项目。俄政府称美方的阻挠意在挤占市场份额，企图向欧洲高价兜售更多美国天然气。

德国联邦网络管理局13日告诉俄罗斯媒体，德方对“北溪-2”天然气管道运营资格认证的截止日期是明年1月8日。（卜晓明）（新华社专特稿）

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