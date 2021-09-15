美国卫生与公众服务部数据显示，全美医院重症监护病床使用率13日达到大约80%；目前住院新冠患者超过9.6万，约占住院患者总数的77%。

据约翰斯·霍普金斯大学数据，美国迄今累计新冠确诊病例超过4120万例，累计病亡超过66万人。德尔塔变异毒株扩散令美国疫情形势再度严峻。

美国西部华盛顿州医院协会执行副主席塔亚·布里利13日说，华盛顿州医疗系统面临疫情暴发以来最为严重冲击。由于新冠患者占据太多床位，医院不得不取消一些必要的手术，诊治心脏病和中风的时间也变长。

华盛顿州现有新冠住院病例大约1700例。这一数字在6月和7月初约为350例。布里利说，大约260名患者使用呼吸机，医院过道中随处可见新冠患者。

华盛顿州医院协会表示，鉴于自身情况，华盛顿州的医院难以协助收治毗邻的爱达荷州转来的新冠患者。

爱达荷州的医院通常把新冠病患送到华盛顿州东部的斯波坎，但按布里利说法，华盛顿州西部已在经历“连锁反应”。

由于床位紧张，华盛顿州部分医院不得不向更远的医院运送患者。然而，长距离运送加剧救护车短缺。在华盛顿州莱文沃思市，喀斯喀特医疗中心最近不得不两度空运患者。

据华盛顿州卫生部门数据，截至上周，大约三分之二的年满12岁居民完成新冠疫苗全程接种，74%接种至少一剂疫苗。

在美国南部的亚拉巴马州，73岁的心脏病患者雷·德穆尼亚因周边医院一床难求，不得不去离家270公里的一家医院就医，最终在那里去世。德穆尼亚的家人说，重症监护病床被大量没有接种新冠疫苗的患者占用，医护人员致电3个州的43家医院，也没能给德穆尼亚找到一张心脏专科监护床位。

据亚拉巴马州医院协会数据，该州13日有2474例新冠住院病例，其中86%没有接种疫苗。该州772张重症监护床位被新冠患者占用，约占全州重症病床的50%。

在美国中部阿肯色州，州长阿萨·哈钦森上周说，全州仅空余23张重症监护床位。肯塔基州州长安迪·贝希尔表示，可能很快要考虑定量配给医疗资源。（陈立希）（新华社专特稿）

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