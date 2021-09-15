新华社联合国9月14日电（记者尚绪谦 王建刚）第76届联合国大会14日在纽约联合国总部开幕。

第76届联大主席阿卜杜拉·沙希德在发言中呼吁世界拥抱“希望”，并将其未来工作重点总结为五道“希望之光”：走出新冠疫情、推动可持续复苏、应对气候变化等环境问题、尊重所有人权利、重振联合国。

联合国秘书长古特雷斯表示，希望各国加快应对新冠疫情的步伐，致力于应对气候变化，结束战争。他呼吁重塑联合国建立之初的价值观：捍卫人权、同情弱者、通过对话谋求和平、在共同挑战面前同舟共济。

此外，第75届联大当天举行闭幕式。古特雷斯在闭幕式上说，新冠大流行已被证明是第二次世界大战以来全球最具挑战性的事件。他赞扬第75届联大在主席博兹克尔的领导下，一次又一次地证明了多边主义和基于规则的国际体系的价值。

联合国大会是联合国主要的审议、监督和审查机构，由联合国全体会员国共同组成。大会于每年9月至12月举行常会。常会通常分两个阶段，前段为一般性辩论阶段，后段为大会审议列入议程的各项议题阶段。

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