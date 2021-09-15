新华社日内瓦9月14日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞14日表示，全球目前已接种新冠疫苗57亿多剂，但非洲只占其中的2%，非洲在疫苗接种方面已远远落后于其他地区。

谭德塞在当天的记者会上表示，世卫组织的目标是在今年年底前为每个国家至少40%的人口接种疫苗，在明年年中前为全球70%的人口接种疫苗。但世卫组织数据显示，非洲目前只有两个国家达到40%的目标。

谭德塞说，这并不是因为非洲国家没有能力或经验来推广疫苗，而是因为它们“被世界其他地区甩在了后面。”据出席记者会的非洲疾病预防控制中心主任约翰·恩肯加松介绍，当前只有不到3.5%的非洲人接种了新冠疫苗，远低于其60%的官方目标。

谭德塞警告说，疫苗分配不平等“使处于疾病和死亡高风险中的人们暴露在一种致命的病毒之下，而世界上许多其他人却享有保护”。疫苗分配不平等现象持续时间越长，病毒传播范围就会越大，社会和经济混乱的时间就会越长，病毒出现更多变种的可能性就会更大，从而降低疫苗的有效性。

尽管世卫组织和其合作伙伴去年就针对全球疫苗分配不平等问题启动了“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX），且迄今已向141个国家和地区运送超过2.6亿剂疫苗，但世卫组织表示，COVAX也面临一些挑战，如制造商优先考虑双边疫苗交易、许多高收入国家占用全球疫苗供应等。

世卫组织、非洲联盟和COVAX等一直在呼吁疫苗制造商优先考虑COVAX计划，并呼吁各国履行其疫苗剂量共享的承诺，同时促进疫苗技术和知识产权的共享。世卫组织曾呼吁在今年年底前全球范围内暂停注射新冠疫苗加强针，以便所有国家能为其至少40%的人口接种疫苗。

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