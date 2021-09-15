本报开罗9月14日电 （记者黄培昭）埃及环境部长福阿德日前宣布，埃及研究人员在法尤姆省的“鲸鱼谷”，发现了一种生活在4300万年前的半水生四足鲸鱼化石。通过详细分析，这被确认为在非洲发现的最早且最原始的原鲸类化石。这一发现是埃及古生物研究领域的重大收获，引起广泛关注。

科研人员将这种既能在陆地行走，又能在水中游泳的原始鲸类命名为“阿努比斯原鲸”。该化石所属的物种体长约3米，重600公斤左右，水陆两栖，强壮的颌肌使其能够较为容易地咬住猎物，是当时海滩附近最成功的猎食者之一。不过，这一物种在进化过程中灭绝。

“鲸鱼谷”是埃及境内古鲸类化石的重要发现地，位于首都开罗西南方向大约170公里的沙漠深处。早在2005年，“鲸鱼谷”就被联合国列入世界自然遗产名录，是埃及第一处世界自然遗产。4000多万年前，“鲸鱼谷”所在的地方是一片汪洋。在漫长的海陆变迁中，埋藏于海底的古生物化石逐渐浮出水面。

《 人民日报 》（ 2021年09月15日 17 版）

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