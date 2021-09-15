本报记者 张梦旭

美国布朗大学战争成本项目近日发布的一份报告显示，过去20年来，美国在全球85个国家和地区开展“反恐”行动，花在“反恐”战争上的直接支出约有8万亿美元，导致全球直接死于战争暴力的人数在89.7万到92.9万之间，战争造成的难民和流离失所人口超过3800万。

美国沃克斯新闻网指出，这些死亡数字还不包括战争带来的疾病、营养不良、基础设施受损和环境退化导致的生命和财产损失。“9·11”事件后，美国本土虽未再次发生大规模恐怖袭击，但是极端势力和恐怖组织在也门、叙利亚、伊拉克等地发起的袭击更加致命。阿富汗和伊拉克等国陷入连绵不断的教派冲突和内乱当中，民众陷入生存困境。根据马里兰大学全球恐怖主义数据库统计，2019年伊拉克的恐怖主义威胁指数位居世界第二，仅次于阿富汗。“反恐”战争引发的针对穆斯林的暴力袭击所造成的损害更是无法精确统计。

美国哥伦比亚大学经济学教授杰弗里·萨克斯日前表示，美国“反恐”战争给世界带来了沉重的灾难，造成美国国内和国际社会矛盾加深，其代价无法估量。他认为，美国需制定长期发展政策而非依靠战争来化解内部矛盾。

美国昆西大学国家战略研究所副主任史蒂芬·沃特海姆指出，美国痴迷武力，分别在阿富汗、伊拉克和利比亚发动了徒劳的战争，却很少为应对气候变化和增进贫穷国家民众福祉而努力。这些战争“制造的敌人比打败的还要多”，造成数十万平民丧生，破坏了让世界得以稳定的法律和制度。不少美国民众感到更不安全。

美国布鲁金斯学会外交政策研究员伊塔马尔·拉比诺维奇指出，美国过去20年的“反恐”战争代价巨大，极端主义滋生于贫困、治理不善等政治和社会问题，“靠外力无法改造一个国家”。

《洛杉矶时报》评论说，美国“全球反恐战争”的一个最重要教训是，美国难以单纯依靠军事力量实现所有目标。应对暴力极端主义需要外交努力，需要推动各国经济和教育发展。

《纽约时报》专栏作家米歇尔·戈德堡撰文指出，美国以“反恐”为名入侵阿富汗和伊拉克，战争在那里播下了混乱，极端组织趁机坐大。尤具讽刺意味的是，美国曾经强行在伊斯兰世界推行民主，但美国自身的民主制度如今遇到了一系列问题和挑战。“20年前，美国政客夸大外在威胁以满足报复需要。我们发动傲慢的战争来改造世界，实际上被改造的是我们自己，我们催生的恐怖分子比我们最初面对的还要糟糕。”

《波士顿环球报》记者弗雷德·卡普兰撰文认为，一部分美国政客夸大外部世界对美国的威胁，加剧了美国社会的仇外情绪，并导致美国政治日益分裂。种族、政党、阶层和地理的鸿沟越来越不可逾越，使得美国人之间难以就最基本的问题达成共识，包括抗疫领域。

《华盛顿邮报》民调显示，2003年9月，有67%的美国民众认为美国比“9·11”事件前更加安全，2011年9月时这一比例下降到64%，如今只有49%。美国耗费了巨大人力物力，却没能让美国民众从心理层面感到更安全。

（本报华盛顿9月14日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月15日 17 版）

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