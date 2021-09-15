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人们在德国慕尼黑国际车展上参观华为展台。

新华社记者 逯 阳摄

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在刚刚落幕的德国国际汽车及智慧出行博览会上，多家国际车企携最新车型亮相，展示未来交通出行解决方案。环保和互联智能成为展会上普遍关注的汽车发展趋势。

主题为“出行未来，拭目以待”的德国国际汽车及智慧出行博览会（简称“慕尼黑国际车展”）9月7日至12日在慕尼黑举行。这是新冠肺炎疫情发生以来，德国举办的首场大型线下汽车展会。全球超过700家整车制造商、零部件供应商和信息技术商参展。

电动汽车成为发布亮点

展会期间举行了100多场新车发布会。多家车企均把电动汽车作为发布亮点。大众、宝马等德国车企推出了多款新能源电动汽车。戴姆勒集团梅赛德斯—奔驰品牌发布纯电动商务型轿车EQE，续航里程可达660公里。

宝马集团展示的BMW i Vision Circular概念车采用100%可回收材料。汽车零部件生产商采埃孚展示的最新款模块化电驱动组件，在能量密度、重量和效率等方面大幅优化，可减少70%的机械损耗，能灵活应用于不同纯电动车型的生产。

韩国现代汽车集团在展会上宣布，将在2023年推出氢燃料电池车NEXO的新款车型，2025年后推出大型氢燃料电池SUV，并计划2045年在产品和全球业务领域实现碳中和。

“通过本次车展，我们明确向全世界发出了汽车行业开始向电动化转型的信号。”德国汽车工业联合会主席希尔德加德·穆勒表示。

德国杜伊斯堡—埃森大学汽车研究中心主任杜登霍夫对本报记者表示，疫情期间，相比乘坐火车或公共汽车，人们更倾向于选择私人交通工具出行。汽车的回归是本届展会的重要议题，电动汽车的发展趋势已不可阻挡。

体验未来最新交通技术

除在会展中心设置专业展览外，本届展会还在慕尼黑市中心设立了9处名为“开放空间”的户外展区。市民无需购票就能入场参观，体验基于未来的交通解决方案。这些户外展区在6天展期内举办了500多场活动。

在位于国王广场的露天展区，各类试驾吸引了市民的参与。到场观众可以免费预约试驾各大品牌的电动车，体验自动驾驶、手势识别、抬头显示等智能驾驶技术。参观者和试驾者可以驾驶或乘坐新能源交通工具，通过仅供零排放交通工具通行的“蓝色通道”，前往车展主会场。家长们还可以带着孩子来到“儿童驾校”，一起体验未来最新交通技术。

在巴伐利亚州设立的展区，一场微缩赛车游戏吸引了不少参观者的目光。红、黄、蓝、绿4种颜色的赛车分别代表以电、天然气、氢气和生物质为燃料的汽车，观众可自行选择其中1辆参与比赛。负责该展位的巴伐利亚州经济、发展和能源部生物能源和生物燃料处副处长克斯廷·依肯迈尔对本报记者表示，通过参与游戏，观众可以对清洁能源有直观清晰的了解，有助于进一步推进能源转型，推广零排放环保交通方式。

一家来自以色列的创新公司发布了一款名为“城市变形金刚”的微型电动汽车。驾驶者可以根据实际需要调节车身宽度。正常行车时，车身宽度最大为1.4米；当驾驶者需要在狭窄的城市空间寻找停车位时，选择“城市模式”即可将车身宽度缩小至1米，方便停放。据了解，一个标准停车位最多可停下4辆“城市模式”下的“城市变形金刚”。

德国博世集团展示了自动代客泊车解决方案。司机只需把车停在指定区域后下车，安装在停车场的智能设备便会与车辆“互动”，以无人驾驶方式将车停至空位。博世集团董事会成员马库斯·海恩认为，本届展会更关注整个交通领域，尤其是汽车与基础设施、建筑等互联，汽车正成为物联网的一部分。

中企展示多款技术产品

华为、长城、小鹏、零跑等多家中国企业积极参展，来自中国汽车市场的新技术新产品备受关注。

华为以智能汽车部件供应商的身份，携创新智能汽车解决方案和零部件首次亮相。其中，“增强现实抬头显示方案”尤为引人关注。该技术可将汽车前挡风玻璃变为70寸大画幅显示屏，在不影响视线的前提下，在玻璃下沿区域显示仪表信息辅助安全驾驶，还可按需提供贴合路面、覆盖多车道的AR安全导航信息，例如在三岔路口轻松自如地实现精确导航。夜视和雨雾增强提示功能可精准显示前方及周边车辆和行人，出现极端天气导致视线不佳时，可有效保障安全驾驶。

“当前汽车产业正处于向电动化、网联化、智能化、共享化演进的关键时期，信息通信技术的价值将越来越凸显。”华为智能汽车解决方案业务单元欧洲区副总裁汤明表示。杜登霍夫认为，华为在本次车展上展示了他们推动自动驾驶发展的技术能力，中国将在该领域实现领跑。

中国长城汽车旗下品牌魏牌发布了插电式混合动力车型摩卡，吸引了众多欧洲客商驻足参观。该车型结合了欧洲环保政策和用户习惯偏好，150公里的纯电续航里程可以满足人们的日常通勤需求。魏牌首个欧洲品牌体验中心也将于2022年在慕尼黑开业，第一年将建设60多个服务站为用户提供服务。

小鹏汽车今年利用车展官方平台的线上展厅对全系列产品作技术展示，展示了小鹏全系列六大产品。据介绍，目前小鹏汽车G3以及P7已经进入挪威市场，还设立了荷兰子公司。

“中国的电动汽车企业具有很强的竞争力。”采埃孚集团董事会成员斯特凡·冯·舒克曼表示，得益于适宜的监管和支持政策，以及企业自身的眼光，新能源车和自动驾驶技术在中国发展迅速。长城汽车欧洲区域首席执行官乔向华表示，中国车企与欧洲车企资源互补，双方可共享产品平台和技术，相互投资实现共赢。

（本报柏林9月14日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月15日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)