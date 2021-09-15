本报记者 李 潇

9月14日，中国—阿拉伯国家合作论坛第九届中阿关系暨中阿文明对话研讨会以视频连线形式举行。研讨会聚焦“共建中阿命运共同体背景下的中阿文明交流”主题，与会代表围绕“倡导包容团结，尊重各国独特文明和社会制度”“加强中阿两大古老文明对话”“深化文明交流互鉴，促进‘一带一路’民心相通”等议题展开对话。

中国政府中东问题特使翟隽在致辞中表示：“中国和阿拉伯国家应传承宝贵历史经验，持续深化中阿文明交流互鉴，进一步夯实打造中阿命运共同体的人文基础，为推动构建人类命运共同体作出贡献。”他呼吁，双方要倡导团结包容，尊重各国独特文明和社会制度；要坚持多边主义，推动不同文明和平、平等相处，促进有关热点问题解决；要高质量共建“一带一路”，增进中阿民心相通，厚植中阿关系的民意基础。

“阿中交往历史悠久，如今双方关系日久弥坚、历久弥新。”巴勒斯坦驻埃及大使迪亚布·拉乌赫表示，建立在互利共赢基础上的阿中和平友好关系一定能不断发展，使阿中关系成为不同国家、民族间和平友好相处的典范。

摩洛哥文化、青年与体育部合作司司长拉希德·穆斯塔法表示，得益于文化的交融，特别是古丝绸之路和共建“一带一路”，阿中关系在历史上的各个时期都取得了发展。未来，中国也将继续是阿拉伯国家值得珍惜的伙伴。

也门文化和信息部副部长法伊扎·萨拉姆指出，今天，共建“一带一路”继承阿中友好传统，进一步弘扬了阿中两大文明的价值，并致力于协调政策、便利交通、巩固经贸纽带、加强文明互鉴，在国际交往中构建更加全面包容的人文格局。

埃及外交部部长助理兼驻阿盟代表阿布海尔表示：“埃及的苏伊士经贸合作区就是共建‘一带一路’框架下实施的项目，我们高度赞赏中方在同阿拉伯国家开展合作方面展现出的诚意。同时，中国大力支持阿拉伯国家抗击疫情，我们也从中深切感受到了中国对阿拉伯国家人民的友好情谊。”

阿盟社会事务助理秘书长海法积极评价了阿中关系和阿中文明对话成果，强调文明多样性是推动人类社会发展进步的源泉。阿中两大文明都具有进步、开放、爱好和平与合作的特点。在当前形势下，双方要继续秉持平等、包容、公正的精神，促进不同文明间的沟通与交融，从而实现全面、可持续发展。

来自中国外交部、文化和旅游部、国家广电总局、中国人民对外友好协会、有关学术研究机构以及阿盟成员国和阿盟秘书处共约40名代表和专家学者与会。

《 人民日报 》（ 2021年09月15日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)