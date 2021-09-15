人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

新加坡总理李显龙会见王毅

2021年09月15日05:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社新加坡9月14日电  （记者王丽丽、李晓渝）当地时间2021年9月14日，新加坡总理李显龙会见对新进行正式访问的国务委员兼外长王毅。

　　王毅转达中国领导人对李显龙的亲切问候，表示中新建交30年来，两国关系始终保持发展势头，成为本地区一个重要的稳定因素。这得益于两国领导人的战略引领，得益于两国各界人士的共同努力，也得益于新方始终能够客观理性看待中国的发展变化，善于从中国发展中找到合作机遇，争取双赢前景。中新与时俱进的全方位合作伙伴关系定位恰如其分。中方愿同新方在后疫情时期进一步增进互信，深化交流，在变局中营造机遇，在乱局中保持定力，进一步推进两国各领域互利合作，为地区乃至世界的和平、稳定与发展贡献力量。

　　王毅说，中方将坚持睦邻友好，同东盟国家继续深化合作，开辟中国东盟关系的新前景。我们愿同东盟国家加快商谈“南海行为准则”，共同办好中国东盟建立对话关系30周年纪念活动，维护以东盟为中心的成熟地区架构，同各国分享发展红利，推动地区实现共同发展繁荣。

　　李显龙请王毅转达对中国领导人的诚挚问候，赞赏中方成功控制疫情。表示新中建交以来，两国各领域交流合作成果丰硕，新方珍视新中关系成就，希双边关系得到更大发展，打造新中关系的新时代。过去30年，东盟和中国关系全方位提升，这符合双方根本利益，也促进了地区的稳定、开放与合作。新方支持东盟国家和中国一道办好30周年纪念活动，巩固开放的地区合作架构，为双方提供新的发展机遇。中国在过去40多年里取得巨大成功，承担的国际责任也随之上升。希各方同中方实现良性互动，合力建设全球化时代的地球村，推动世界长远、可持续发展。

　　访新期间，王毅还会见了新副总理王瑞杰，同新外长维文举行会谈并共同会见记者。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月15日 03 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部