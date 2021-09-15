人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国代表一组国家在人权理事会做共同发言指出美国严重人权问题

2021年09月15日03:00 | 来源：新华网
小字号

　　新华社日内瓦9月14日电 9月14日，联合国人权理事会第48届会议与人权高专举行对话会，中国常驻联合国日内瓦代表团蒋端公使代表一组国家做共同发言，对美国严重的人权问题深表关切。

　　共同发言指出，美国漠视民众生命权和健康权，拥有全世界最先进的医疗设备和技术，却成为全球新冠病毒感染和死亡人数最多的国家。美国政府不全力抗疫，反而热衷于对病毒溯源等问题进行政治操弄，企图甩锅别国，推卸自身抗疫失败责任。

　　共同发言指出，美国国内长期存在系统性种族主义和种族歧视，非洲裔、亚洲裔、穆斯林等少数群体持续遭受歧视和伤害，其根源是美国历史上罪恶的奴隶贸易和奴隶制。美国过去对印第安人实施种族灭绝，当前仍在侵犯印第安人各项权利。美国长期任意监禁无辜移民，强迫移民儿童与其父母分离，导致无数移民家庭破裂。美国还是人口贩卖和强迫劳动的重灾区。

　　共同发言表示，美国在国际上打着“民主”“人权”旗号，散布谎言和虚假信息，大搞强权政治，干涉别国内政，将自身模式和价值观强加于人，动辄实施单边强制措施，严重侵犯有关国家人民人权，包括在新冠疫情期间阻碍许多国家获得药物和疫苗。美国发动的战争造成别国大量平民伤亡、流离失所。

　　共同发言表示，阿富汗局势重大变化再次表明，军事干预、强权政治不得人心，将美式“民主”强加于人只会带来混乱和动荡，注定失败。美军虽然撤出了阿富汗，但美军及其盟友过去20年里在阿富汗杀害平民的罪行必须调查清楚，凶手必须被绳之以法。

　　共同发言敦促美国认真反思和纠正错误，采取切实行动解决自身严重人权问题，停止强行推广自己的意识形态和价值观，停止借口人权打压整治别国，停止对别国进行军事干涉；呼吁人权理事会和人权高专持续关注美国人权问题，敦促美国切实履行国际人权义务。

(责编：曹昆、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部