新华社日内瓦9月14日电 9月14日，联合国人权理事会第48届会议与人权高专举行对话会，中国常驻联合国日内瓦代表团蒋端公使代表一组国家做共同发言，对美国严重的人权问题深表关切。

共同发言指出，美国漠视民众生命权和健康权，拥有全世界最先进的医疗设备和技术，却成为全球新冠病毒感染和死亡人数最多的国家。美国政府不全力抗疫，反而热衷于对病毒溯源等问题进行政治操弄，企图甩锅别国，推卸自身抗疫失败责任。

共同发言指出，美国国内长期存在系统性种族主义和种族歧视，非洲裔、亚洲裔、穆斯林等少数群体持续遭受歧视和伤害，其根源是美国历史上罪恶的奴隶贸易和奴隶制。美国过去对印第安人实施种族灭绝，当前仍在侵犯印第安人各项权利。美国长期任意监禁无辜移民，强迫移民儿童与其父母分离，导致无数移民家庭破裂。美国还是人口贩卖和强迫劳动的重灾区。

共同发言表示，美国在国际上打着“民主”“人权”旗号，散布谎言和虚假信息，大搞强权政治，干涉别国内政，将自身模式和价值观强加于人，动辄实施单边强制措施，严重侵犯有关国家人民人权，包括在新冠疫情期间阻碍许多国家获得药物和疫苗。美国发动的战争造成别国大量平民伤亡、流离失所。

共同发言表示，阿富汗局势重大变化再次表明，军事干预、强权政治不得人心，将美式“民主”强加于人只会带来混乱和动荡，注定失败。美军虽然撤出了阿富汗，但美军及其盟友过去20年里在阿富汗杀害平民的罪行必须调查清楚，凶手必须被绳之以法。

共同发言敦促美国认真反思和纠正错误，采取切实行动解决自身严重人权问题，停止强行推广自己的意识形态和价值观，停止借口人权打压整治别国，停止对别国进行军事干涉；呼吁人权理事会和人权高专持续关注美国人权问题，敦促美国切实履行国际人权义务。

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