新华社日内瓦9月14日电 9月14日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使在联合国人权理事会第48届会议代表40余国做共同发言，呼吁各国实现持久和平，促进和保护人权。

陈旭表示，和平与安全是促进和保护人权的基本前提。没有和平与安全，包括发展权在内的各项人权无法实现。战乱、冲突和地区动荡是导致大规模侵犯人权现象的主要根源。当前，国际和平与安全正面临前所未有的严重挑战，传统和非传统安全挑战相互交织，实现普遍安全依然任重而道远，对人权的普遍享有产生严重影响。

陈旭表示，为实现持久和平、促进和保护人权，各国应遵守《联合国宪章》宗旨和原则，树立共同、综合、合作、可持续的安全观，共同构建人类命运共同体。一是要践行真正的多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，尊重各国主权和领土完整，不将自己的意志强加于人，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。二是要坚持通过对话协商化解分歧，通过政治谈判解决冲突，不能动辄诉诸武力或以武力相威胁，更不应打着“民主”“人权”旗号进行武装干涉。三是要坚持推动可持续发展，以发展促进和平。应根据各国国情有效落实2030年可持续发展议程，加强发展合作，缩小南北差距，让各国人民共享发展机遇和成果，为维护和平提供坚实基础。四是要尊重文明多样性，推动不同文明和谐共处、交流互鉴、取长补短、共同进步，成为维护世界和平的纽带、推动人类社会进步的动力。五是要统筹应对传统和非传统安全威胁。各国应更加重视公共卫生、反恐、气候变化等非传统安全威胁，综合施策，标本兼治，消除产生危机的根源。我们呼吁各国携起手来，共同守护世界和平与安全，为所有人在一个持久和平、普遍安全的世界中充分享有人权而共同努力。

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