新华社新加坡9月14日电 当地时间2021年9月14日，国务委员兼外长王毅在新加坡同新外长维文共同会见记者。有记者问，中国和美国是否正在进行地区外交竞赛，东南亚国家如何避免在中美之间选边站队。

维文表示，美国是世界上最为发达的国家，是本地区重要合作伙伴，具有重要影响力。但过去40年，本地区最成功的故事是中国崛起。新加坡作为中国的紧密朋友，希望中美两国能以建设性方式处理竞争，管控紧张，合作应对疫情、气候变化等全球性挑战，和地区国家一道实现互利共赢。

王毅表示，中国发展具有强大内生动力，是历史必然趋势，中华民族实现伟大复兴的历史进程不可逆转，必将完成，这也是人类整体发展进步的重要成就。如何看待中国的发展，对世界各国都是一个重要课题。刚才我同李显龙总理会见时赞赏了新加坡能够理性、公正、客观地看待中国发展，善于从中国发展中找到合作机遇，实现相互成就、共同发展，为两国和两国人民都带来实实在在的利益。

王毅指出，世界上也有一些国家和势力很不适应中国发展，抱有各种各样疑虑，甚至产生严重误判。这既不利于促进合作，也影响发展正常关系。美国可能就正处于这样的过程中。美方应该意识到，世界上不仅美国有发展权利，其他国家也有发展的权利；不仅美国人民有权过上幸福生活，其他各国人民也有权过上幸福生活。2000多年前中国古人就讲，“万物并育而不相害，道并行而不相悖”，世界应该是丰富多彩的，大家都发展才是真发展，才是可持续的发展。不能只让一个或几个国家发展，而其他国家都处于贫穷当中。这既不公平，也不符合人类的基本良知。

王毅说，希望美方能像包括新加坡在内的很多国家一样，客观理性看待今天的中国，寻找和扩大同中国的互利合作。作为全球头两大经济体，中美合作，世界受益。美方尤其要放弃零和博弈思维，世界在前进，不会倒退回冷战时代。要能够与时俱进，学会同其他文明、民族和平共存、合作共赢，共同构建和平、和谐、稳定、繁荣的世界。

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