人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

王毅：美国应客观理性看待中国发展，寻求和平共存、合作共赢

2021年09月14日23:53 | 来源：新华网
小字号

　　新华社新加坡9月14日电 当地时间2021年9月14日，国务委员兼外长王毅在新加坡同新外长维文共同会见记者。有记者问，中国和美国是否正在进行地区外交竞赛，东南亚国家如何避免在中美之间选边站队。

　　维文表示，美国是世界上最为发达的国家，是本地区重要合作伙伴，具有重要影响力。但过去40年，本地区最成功的故事是中国崛起。新加坡作为中国的紧密朋友，希望中美两国能以建设性方式处理竞争，管控紧张，合作应对疫情、气候变化等全球性挑战，和地区国家一道实现互利共赢。

　　王毅表示，中国发展具有强大内生动力，是历史必然趋势，中华民族实现伟大复兴的历史进程不可逆转，必将完成，这也是人类整体发展进步的重要成就。如何看待中国的发展，对世界各国都是一个重要课题。刚才我同李显龙总理会见时赞赏了新加坡能够理性、公正、客观地看待中国发展，善于从中国发展中找到合作机遇，实现相互成就、共同发展，为两国和两国人民都带来实实在在的利益。

　　王毅指出，世界上也有一些国家和势力很不适应中国发展，抱有各种各样疑虑，甚至产生严重误判。这既不利于促进合作，也影响发展正常关系。美国可能就正处于这样的过程中。美方应该意识到，世界上不仅美国有发展权利，其他国家也有发展的权利；不仅美国人民有权过上幸福生活，其他各国人民也有权过上幸福生活。2000多年前中国古人就讲，“万物并育而不相害，道并行而不相悖”，世界应该是丰富多彩的，大家都发展才是真发展，才是可持续的发展。不能只让一个或几个国家发展，而其他国家都处于贫穷当中。这既不公平，也不符合人类的基本良知。

　　王毅说，希望美方能像包括新加坡在内的很多国家一样，客观理性看待今天的中国，寻找和扩大同中国的互利合作。作为全球头两大经济体，中美合作，世界受益。美方尤其要放弃零和博弈思维，世界在前进，不会倒退回冷战时代。要能够与时俱进，学会同其他文明、民族和平共存、合作共赢，共同构建和平、和谐、稳定、繁荣的世界。

(责编：白宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部