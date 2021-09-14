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第十二届中美政党对话闭幕

2021年09月14日23:52 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月14日电 9月14日，第十二届中美政党对话闭幕。对话期间，中国共产党与美国民主、共和两党代表围绕“中美关系未来发展前景：政党的作用”的主题，就中美各自国内形势及中美关系前景等深入交换看法。

　　中方表示，中美分别是最大的发展中国家和最大的发达国家，中美关系的未来影响着世界的未来。推动中美关系健康稳定发展是两国人民和国际社会的共同期盼。两国应落实习近平主席和拜登总统达成的重要共识，坚持相互尊重，平等相待，照顾彼此核心利益和重大关切，增进相互理解和信任，通过政党对话等渠道，不断深化交流合作，加强在重大国际和地区问题上的沟通协调，为促进世界和平稳定繁荣作积极贡献。

　　站在新的历史起点上，中国共产党将坚持以人民为中心的发展思想，全面深化改革和扩大开放，深入推进中国式现代化，以中国新发展为世界提供新机遇，推动构建人类命运共同体。

　　美方表示，美中关系对两国和整个世界都至关重要。当前美中相互竞争明显增加，但双方在应对气候变化、抗击疫情、复苏经济、全球热点问题等方面仍拥有广泛的共同利益。愿继续通过政党对话平台就共同关心的问题深入交流探讨，促进两国沟通合作，推动两国关系积极发展。

(责编：白宇、赵欣悦)

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