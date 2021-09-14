新华社新加坡9月14日电 当地时间2021年9月14日，国务委员兼外长王毅在新加坡同新外长维文共同会见记者。

王毅表示，这是新冠肺炎疫情以来我同维文外长第五次线下会面，充分体现了中新紧密的战略沟通和友好关系。访问期间，我同李显龙总理、王瑞杰副总理会见，同维文外长就广泛议题深入交换了意见。我们一致认为，面对疫情考验，两国坚持以抗疫和发展为主线，不断拓展合作深度和广度，双边关系展现出强大韧性和活力。中新合作超越双边范畴，富有前瞻性和引领性，在地区和国际层面显示出独特示范效应。我们都同意进一步遵循高层共识，深入对话交流，重点聚焦五方面协调合作。

首先，我们将聚焦抗疫合作。疫情发生以来，两国在联防联控、信息共享、疫苗和医疗物资采购等方面密切配合，走在地区国家抗疫合作前列。双方将共同探讨推进疫情常态化背景下的有效防控举措，并立足各自科研优势，在病毒研究、疫苗和药物研发等方面开展合作，助力地区和全球抗疫事业。

第二，我们将聚焦共建“一带一路”合作。“陆海新通道”是中新高质量共建“一带一路”新亮点。疫情形势下，“陆海新通道”表现出色，成为区域供应链畅通的重要保障。双方将增强“通道”功能，使其在地区互联互通中发挥更大作用。双方还将用好“3+1”项目和“7+1”机制，为新方参与中国双循环新发展格局提供更加有力的抓手，推动两国合作不断提质升级。

第三，我们将聚焦可持续发展合作。疫情给数字经济发展带来重要机遇，应对气候变化则是全人类当下面临的紧迫课题。中新在这两个领域的合作起步快、基础好，并具备技术和资金双优势。双方将加强产业引领，打造合作高地，为地区和全球经济复苏提供新动力。

第四，我们将聚焦东亚区域合作。今年是中国东盟建立对话关系30周年。中新两国将同东盟各国一道，共同办好领导人会议和一系列重要纪念活动，全面提升中国东盟关系发展水平。推动RCEP早日生效实施，释放区域经济一体化红利。全面落实《南海各方行为宣言》，加快推进“南海行为准则”磋商，共同维护南海和平稳定。

第五，我们将聚焦多边主义合作。双方一致认为，面对百年变局和世纪疫情，国际社会比以往任何时候都需要团结合作，而不是分裂对抗。要弘扬同舟共济的主旋律，摒弃零和博弈的旧思维。中方愿同新方一道，坚定维护以联合国为核心的国际体系，努力践行合作共赢的多边主义，携手打造共同发展的新时代。

(责编：白宇、赵欣悦)