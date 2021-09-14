新华社新加坡9月14日电（记者王丽丽 李晓渝）当地时间2021年9月14日，新加坡总理李显龙会见对新进行正式访问的国务委员兼外长王毅。

王毅转达中国领导人对李显龙的亲切问候，表示中新建交30年来，两国关系始终保持发展势头，成为本地区一个重要的稳定因素。这得益于两国领导人的战略引领，得益于两国各界人士的共同努力，也得益于新方始终能够客观理性看待中国的发展变化，善于从中国发展中找到合作机遇，争取双赢前景。中新与时俱进的全方位合作伙伴关系定位恰如其分。中方愿同新方在后疫情时期进一步增进互信，深化交流，在变局中营造机遇，在乱局中保持定力，进一步推进两国各领域互利合作，为地区乃至世界的和平、稳定与发展贡献力量。

王毅说，中方将坚持睦邻友好，同东盟国家继续深化合作，开辟中国东盟关系的新前景。我们愿同东盟国家加快商谈“南海行为准则”，共同办好中国东盟建立对话关系30周年纪念活动，维护以东盟为中心的成熟地区架构，同各国分享发展红利，推动地区实现共同发展繁荣。

李显龙请王毅转达对中国领导人的诚挚问候，赞赏中方成功控制疫情。表示新中建交以来，两国各领域交流合作成果丰硕，新方珍视新中关系成就，希双边关系得到更大发展，打造新中关系的新时代。过去30年，东盟和中国关系全方位提升，这符合双方根本利益，也促进了地区的稳定、开放与合作。新方支持东盟国家和中国一道办好30周年纪念活动，巩固开放的地区合作架构，为双方提供新的发展机遇。中国在过去40多年里取得巨大成功，承担的国际责任也随之上升。希各方同中方实现良性互动，合力建设全球化时代的地球村，推动世界长远、可持续发展。

访新期间，王毅还会见了新副总理王瑞杰，同新外长维文举行会谈并共同会见记者。

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