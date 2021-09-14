新华社联合国9月13日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯13日任命来自约旦的西玛·萨米·巴胡斯为联合国妇女署执行主任，接替菲姆齐莱·姆兰博-努卡。

据联合国秘书长办公室发布的消息，古特雷斯对姆兰博-努卡在领导联合国妇女署期间所作的奉献深表感谢，同时向联合国秘书长武装冲突中性暴力问题特别代表普拉米拉·帕滕表示感谢。帕滕在巴胡斯上任前将继续担任代理执行主任一职。

消息说，巴胡斯积极倡导妇女和女童权益、性别平等和青年赋权，倡导优质教育、减贫和包容性治理，她拥有35年在基层、国家、区域和国际等各层级的领导经验，具备在促进妇女赋权和权利、解决歧视和暴力问题以及促进可持续社会经济发展以实现可持续发展目标方面的专业知识。

巴胡斯刚刚卸任约旦常驻联合国代表。她曾于2008年至2012年担任阿拉伯国家联盟助理秘书长兼社会发展部门负责人，于2012年至2016年担任联合国开发计划署助理署长兼阿拉伯国家区域局局长。巴胡斯曾担任约旦国王阿卜杜拉二世的顾问，并在联合国儿童基金会等联合国机构和民间社会组织工作过。

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