新华社德黑兰9月13日电（记者高文成 王守宝）伊朗外交部长阿米尔-阿卜杜拉希扬13日在与英国外交大臣拉布通电话时说，伊朗正就如何继续与西方国家进行伊朗核问题谈判展开“内部磋商”。

据伊通社报道，阿米尔-阿卜杜拉希扬在通话中表示，伊朗支持任何能够产生切实成果并有利于伊朗人民利益的谈判。伊朗正就如何继续与西方国家进行伊核谈判展开“内部磋商”。

双方在通话中还谈到阿富汗局势。阿米尔-阿卜杜拉希扬对美国等西方国家对阿富汗采取的错误政策所产生的负面影响表示遗憾。他说，阿富汗需要组建一个有各方参与的包容性政府，以实现安全与稳定。

拉布于双方通话后在社交媒体上表示，一个稳定的阿富汗符合各方共同利益。他呼吁伊朗“释放所有被任意拘押的英国公民”，并重返在奥地利首都维也纳举行的伊核谈判。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在维也纳举行，讨论美伊恢复履约问题，迄今已举行6轮。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。

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