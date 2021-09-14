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王毅同新加坡外长维文举行会谈

2021年09月14日05:48 | 来源：新华社
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　　新华社新加坡9月13日电 当地时间9月13日，国务委员兼外长王毅在新加坡同新外长维文举行会谈。

　　王毅表示，中新友好是两国老一辈领导人倡导建立发展的。两国相互了解、相互信任，双边关系有基础、有方向、有动力、有前景。双方坚持以抗疫和发展为主线，与时俱进推进中新关系发展，取得显著成果。中方愿同新方增进战略沟通，深化务实合作，克服困难挑战，早日战胜疫情，推动各自经济加快恢复，共同为地区和世界和平与发展作出积极贡献。

　　王毅指出，双方要以灵活方式保持高层交往，加强联防联控，推进抗疫合作。要推动高质量共建“一带一路”，充分发挥“陆海新通道”作用，做好同澜湄机制对接，重点挖掘电子商务、人工智能、移动支付、大数据等领域合作潜力，为两国关系发展不断注入新动能。

　　王毅说，中方愿同包括新加坡在内的东盟国家一道，筹备好中国—东盟建立对话关系30周年纪念活动，推动中国东盟关系提质升级。共同维护以东盟为中心的区域合作架构，维护地区和平稳定。双方要推动《区域全面经济伙伴关系协定》早日生效，加快建立开放、包容、安全的数字经济规则，捍卫以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。

　　维文表示，新中之间有着开放、坦诚、老朋友式的关系，两国合作进展顺利。新方祝贺中方成功控制疫情，感谢中方向新方提供疫苗。愿同中方深化抗疫、贸易、投资、数字经济、绿色发展等领域合作，加强“陆海新通道”同《东盟互联互通总体规划2025》对接，为两国关系提供新动力。东盟同中国关系具有根本和全面战略意义。今年是东盟同中国建立对话机制30周年，东盟国家都期待同中国发展稳定坚实的合作关系。新方支持办好30周年纪念活动，支持加快“南海行为准则”磋商，支持《区域全面经济伙伴关系协定》早日生效。新方愿同中方一道，坚持用多边主义方式解决新问题新挑战，推动世界公平、可持续发展。

　　双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

(责编：白宇、赵欣悦)

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