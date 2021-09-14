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王毅会见新加坡副总理王瑞杰

2021年09月14日05:47 | 来源：新华社
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　　新华社新加坡9月13日电 当地时间9月13日，国务委员兼外长王毅在新加坡会见新副总理、中新双边合作联委会新方主席王瑞杰。

　　王毅表示，中新关系具有前瞻性、战略性、示范性。双方顺应时代潮流，推动中新合作与时俱进发展，为地区合作发挥了重要引领作用。中新双边合作联委会是两国间级别最高、影响最广的合作机制，对统筹规划双边关系发展具有重要意义。中方愿同新方一道，充分发挥机制功能，推动双边合作再上新台阶。

　　王毅说，病毒不分国界和种族，只有全人类团结一致才能最终战胜疫情。将病毒溯源政治化、搞甩锅推责有损国际抗疫合作大局。中方愿同新方在药物研发、病毒研究等方面开展合作，共同反对“疫苗民族主义”，为地区抗疫事业和构建人类卫生健康共同体贡献力量。

　　王毅指出，疫情改变世界，也催生数字经济等蓬勃发展。中方愿同新方一道，利用数字技术升级中新“3+1”合作项目和“7+1”合作机制，推动制定开放、包容、安全的数字经济规则，拓展绿色经济等领域合作，助力两国及地区经济复苏。

　　王瑞杰表示，新中在疫情形势下保持高层交往对加强两国合作具有重要意义。新方希召开新一届双边合作联委会会议，推动后疫情时期两国合作进一步深入发展。新方高度赞赏中方积极对外开展疫苗合作、同各国分享抗疫经验，愿同中方继续加强疫情防控、数字经济、绿色金融、气候变化等领域合作，为应对全球性挑战作出积极贡献。

(责编：白宇、赵欣悦)

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