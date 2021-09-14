本报记者 邹 松

南非统计局近日发布的经济数据显示，2021年第二季度南非国内生产总值环比增长1.2%，高于此前预期，这也是南非经济连续4个季度实现正增长，今年上半年同比增长7.5%。南非央行预测，南非经济2021年有望增长4.2%。这一目标的实现有赖于社会保持稳定，疫苗接种顺利推进，以及多重经济刺激政策有效落实。

数据显示，第二季度南非多个行业实现正增长，物流、通信、个人服务和贸易行业成为主要动力。疫情防控背景下，居家办公促进电商、外卖平台快速发展，互联网使用需求增大，推动南非运输、仓储和通信业增长6.9%。随着社会经济活动逐步恢复，个人服务业，贸易、饮食及旅游业，农林渔业等均呈现增长态势。

经济学家分析认为，最新数据说明南非经济正在恢复增长势头，但与疫情前相比仍有差距。要实现3%至4%的持续增长目标，南非政府必须采取措施，进一步刺激商业领域增长。普华永道分析称，综合南非国内形势、疫情影响和债务高企等因素，南非下半年经济面临下行压力。

路透社认为，7月以来，由于第三波疫情和国内形势影响等，预计南非第三季度经济将出现疲软。7月，南非制造业采购经理人指数、非制造业商务活动指数、新订单指数、就业指数等出现一定程度下跌。

为维持经济增长势头，南非政府采取了多种举措，例如在陆续恢复一些港口运营基础上，加大力度保障各地运输安全。目前，南非疫情形势有所好转，从9月13日起，南非将“封城”等级下调为2级，并开展大规模疫苗接种，有望促进经济加快复苏。南非卫生部数据显示，截至9月9日，超过25%的南非成年人至少接种一剂疫苗，超过16%的人完成接种。南非政府希望，在2021年底前为70%的人完成疫苗接种。

南非总统拉马福萨此前与来自零售、农业、汽车、电信等多个领域的代表举行线上会谈，确定将以农村和乡镇经济为重点，努力扩大基础设施投资，扶植小企业发展，增加就业。拉马福萨表示，政府将保证稳定有序的发展环境，加强与私营部门合作，确保基本生活物资供应，加快经济包容性复苏。财政部将推出新的补助措施，进一步缩小贫富差距。此外，南非政府还将更新签证条例，以吸引技术性移民和提振旅游业。

（本报约翰内斯堡9月13日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月14日 17 版）

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