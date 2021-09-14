美国情报机构炮制出所谓“新冠病毒溯源调查报告”，国际有识之士对这份报告背后的用心看得清清楚楚。他们认为，美方搞政治溯源只会毒化国际溯源合作氛围，注定没有出路。中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告得出了权威、专业和科学的结论，为全球溯源合作打下良好基础，今后全球溯源工作应该也只能在这个基础上开展，而不是另起炉灶。

“病毒溯源研究应符合科学、基于事实”

日前，埃塞俄比亚战略研究所国际关系和外交事务部主任梅拉库在埃塞官方第一大报《埃塞先驱报》刊登署名文章《新冠病毒政治化阻碍疫情防控》。文章指出，美国情报部门炮制所谓“新冠病毒溯源调查报告”，毫无科学依据，是病毒溯源政治化的表现。“美方还指责中方不配合病毒溯源工作，这种指责同样站不住脚。事实上，中国最先报告了新冠肺炎疫情，这恰恰是中国履行世卫组织成员义务的表现，各国都应学习中国关于疫情防控的经验做法。”

埃及纳赛尔军事学院国际法教授萨拉玛表示，中国在病毒溯源问题上同世卫组织开展了良好合作，为专家组工作提供了一切便利。中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告得出了一系列重要科学结论，应该予以尊重。“病毒溯源政治化违背联合国宪章宗旨和原则。部分美国机构和个人借疫情炒作所谓追责问题，既是对国际法基本原则的践踏，也是国际霸权与强权主义的充分暴露。美国海外的200多个生物实验室构成巨大安全隐患，很多美国专家也质疑美实验室存在严重安全问题，应对其开展调查。”

玻利维亚争取社会主义运动在该党社交网络官方账号上表示：“美国不择手段地将疫情政治化、病毒污名化，打压他国，以此试图转移公众对政府应对疫情无能的注意力。溯源政治化严重破坏全球疫情防控合作大局。”

斯里兰卡外交部日前就病毒溯源问题发表声明说，下阶段新冠病毒溯源研究应反映今年3月发布的中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告的关键结论。“病毒溯源研究应符合科学、基于事实，而不应被政治化。”声明还表示，多边主义和国际合作是“战胜疫情的有效、可持续的最佳方式”。

“坚持独立、专业立场，不能被政治绑架”

意大利新丝路促进会会长弗朗切斯科·马林焦指出，美国拒不接受第一阶段溯源联合研究报告的结论，自身还不愿接受病毒溯源调查，尤其是对德特里克堡生物实验室进行调查。德特里克堡生物实验室在2019年7月被美国疾病控制和预防中心临时关闭。在这段时间里，先是在德特里克堡附近症状与新冠肺炎高度相似的“呼吸系统疾病暴发”，然后致病原因未知的“电子烟肺炎”感染病例数增加。

墨西哥企业家和友好城市协会人权与环境主席伊斯卡洛特·弗洛雷斯表示，任何一个国家都需正视自己，承担起全球抗疫的应有责任，“为子孙后代创造更好的健康卫生条件和社会发展条件”。应对疫情，任何国家和任何机构都需要摆脱政治操弄，超越意识形态，共同携手采取紧急行动，让世界早日重回正轨。

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心高级研究员科菲·库阿库表示，病毒溯源问题已成为美方用来攻击中国的武器，严重破坏国际抗疫合作，是不尊重科学的表现。病毒溯源非常复杂，需要长时间的、大量的科学研究。“我们应该做的是聚焦如何防控疫情、如何汲取经验，避免类似大流行再次暴发。科学研究发现，在法国、美国北卡罗来纳州等，都早已发现新冠肺炎病例。我们应该把重点放在寻找这些病例之间的联系上，而不是随意指责某个国家。”

伊拉克巴格达大学国际战略研究中心主任伊布提塞姆认为，美国政客的声音代表不了世界主流舆论。“在病毒溯源问题上，应该本着科学精神，坚持独立、专业立场，不能被政治绑架。”

“中国是国际抗疫合作名副其实的引领者”

梅拉库强调，疫情往往不是一个国家能够单独面对的问题，而是需要全世界共同应对的挑战。近期，国际社会通过联合声明等多种渠道表明立场，谴责病毒溯源政治化，强调集中精力抗击疫情。国际社会的发声不仅是在支持中国，也是对科学家所进行的公正、无关政治的研究成果的支持。

玻利维亚争取社会主义运动在官方推文中认为，和其他许多国家一样，中国也是疫情受害者。中国同样期待病毒溯源工作取得进展，遏制疫情传播。中国继续支持与各方一道走正确的科学溯源之路，深化国际抗疫合作。

马林焦认为，病毒溯源是科学问题，也是难题，需要时间和国际合作。然而，本应得到国际支持的科学界承受了地缘政治的压力。他强调，地缘政治产生的分裂和对抗，只会使卫生健康领域的不平等状况更加恶化。推动各国政府开展合作，确保公众健康并为科学研究作出积极贡献，这是帮助科学界开展溯源并战胜新冠病毒的唯一途径。

伊拉克智库“智慧宫”历史研究院院长海德尔指出，中国不仅在国内取得疫情防控重大战略成果，还在世卫组织等国际公共卫生机制中发挥积极作用。中国率先向包括伊拉克在内的阿拉伯国家提供抗疫物资援助、培训医务人员、分享科学经验，特别是今年以来，伊拉克已经收到中国提供的三批疫苗援助，这体现了伊中两国和两国人民之间的深厚情谊。“中国是国际抗疫合作名副其实的引领者。”

（本报北京、开罗、里约热内卢、罗马、约翰内斯堡、墨西哥城9月13日电 记者曲颂、黄培昭、景玥、沈小晓、毕梦瀛、韩硕、闫韫明、刘旭霞）

《 人民日报 》（ 2021年09月14日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)