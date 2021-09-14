本报记者 李晓骁

近日，巴西农业和畜牧业联合会与圣保罗州投资促进局联合发布了《中国农业展望报告（2021—2030）摘要》葡文版。联合会国际关系部门负责人利贾·杜特拉表示，这份报告对巴西至关重要，有助于提醒巴西农牧业从业者及相关企业关注中国市场的新需求，并为此做好准备。

据悉，这份摘要编译自中国农业农村部今年4月发布的《中国农业展望报告（2021—2030）》，主要引用了其中关于产量、种植面积、消费和进口预测等数据，以及对大米、小麦、玉米、大豆、棉花、糖、肉类、水产品等17种农产品的展望。

巴西是农牧业生产、出口大国，中国为巴西农产品出口提供了广阔市场，且农产品消费升级速度较快，已连续多年成为巴西农产品最大进口国。两国农牧业高度互补。巴西农业部公布的数据显示，今年上半年，巴西农产品对华出口同比增长20%，占巴西农产品出口总额的39%。得益于中国市场的提振作用，巴西上半年农产品出口总额同比增长20.8%。今年前7个月，巴西大豆、牛肉出口额中分别约有七成和六成来自中国。

有分析指出，随着中国城镇化的发展和居民收入水平的持续提高，巴西主要农产品，特别是大豆和牛肉对华出口将保持增长势头。杜特拉认为，中国农产品进口未来趋于多样化，乳制品、水果、蔬菜、鸡蛋和鱼类等产品存在巨大需求，可以为巴西企业带来机遇。巴西农业部顾问拉丽莎·瓦赫霍尔茨表示，随着中国对外开放水平不断提高，巴中双方在农牧业领域相关合作将进一步深化。巴西农牧业从业者可通过完善农业基础设施、优化养殖和加工方法等，持续提升有关产品的产量和质量，更好满足中国消费者需求。

近年来，越来越多的巴西经贸机构及农牧业企业进入中国市场寻求商机。巴西最大食品生产企业、巴西食品公司全球首席执行官洛里瓦尔·诺盖拉说：“我们在中国开展业务的坚定目标是建立长期合作关系并始终提供优质食品。”

2019年8月，圣保罗州在中国上海设立了该州首个海外办事处。圣保罗州投资促进局局长古斯塔沃·容凯拉表示，了解中国这个巨大市场的经济和生产前景，对于开展农产品贸易的巴西公司来说非常重要。该机构正努力帮助圣保罗州企业家开拓中国市场。

“中国是巴西融入全球农产品链的关键。”巴西农业部部长特雷莎·克里斯蒂娜强调，巴中两国在农牧业领域保持长期友好合作关系。希望未来两国通过开展有关技术创新合作，共同促进农牧业绿色发展转型，推动两国农牧业领域贸易多元化和高质量发展。

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2021年09月14日 03 版）

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