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第十二届中美政党对话举行

2021年09月14日05:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月13日电  （记者高石）第十二届中美政党对话13日以视频方式举行。此次对话由中共中央对外联络部同美国民主党和共和党共同主办。

　　中共中央对外联络部部长宋涛参加对话并表示，近日习近平主席同美国总统拜登再次通话，为中美关系未来发展指明方向。中美双方要落实两国元首达成的重要共识，加强对话，相向而行，为两国关系回到稳定发展的正确轨道创造条件。

　　宋涛表示，中美政党对话有利于增进两国沟通理解和相互信任。我们愿同美国两党一道，充分发挥政党在国家关系中的政治引领作用，推动双方在尊重彼此核心利益和重大关切、妥善管控分歧的基础上，加强协调与合作，为两国关系稳定发展增添更多积极因素。

　　美国民主党代表、民主党全国委员会前主席、佛蒙特州前州长迪安和共和党代表、前贸易代表、住房与城市发展部前部长希尔斯等表示，美中关系是当今世界最重要的双边关系，美中政党对话是两国关系的重要组成部分。一段时间以来，美中关系经历了一些艰难时刻，但两国之间存在许多共同利益，需要更多开展高层次对话，增加信任，推动合作，促进各自国家发展，共同应对全球性挑战。

　　来自中方部委、高校等单位以及美国民主、共和两党和重要智库、企业共约50名中外代表参加对话。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月14日 03 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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