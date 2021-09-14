新华社金边9月12日电 （记者毛鹏飞）当地时间2021年9月12日，柬埔寨首相洪森在金边会见对柬埔寨进行正式访问的国务委员兼外长王毅。

洪森请王毅转达对中国领导人的诚挚问候，表示柬中友好源远流长，两国在维护彼此主权和独立方面一贯相互支持、相互帮助。柬方愿同中方一道，推动柬中铁杆关系不断向前发展。柬虽是小国，但不会在压力下退缩，将在台湾、涉港、涉疆等涉及中方核心利益问题上继续坚定支持中方的正当立场。感谢中方为柬抗击疫情提供的宝贵帮助，柬方希同中方继续加强抗疫合作，推动双边经贸、基础设施等领域合作迈上新台阶。柬方愿同中方加强沟通，防止域外势力搅乱地区事务，共同维护地区和平稳定。

王毅向洪森转达中国领导人的亲切问候，表示在疫情形势下再次访柬，就是要对外发出明确信号，作为柬埔寨的铁杆朋友，中方将支持柬人民党政府顺利执政，支持柬不畏强权、反对霸凌，维护国家主权和民族尊严，支持柬探索符合自身国情的发展道路，中国将是柬最可靠、最长期的战略伙伴。双方鼎力互助，不仅是维护两国的共同利益，也是在维护国际公平正义，维护发展中国家正当权益。中方愿同柬方一道，按照两国领导人达成的重要共识，进一步深化两国互利合作，推进中柬友好事业朝着构建中柬命运共同体的方向不断迈进，造福两国人民。

王毅说，中方将继续为柬提供疫苗和抗疫物资，直至柬最终战胜疫情。愿同柬加快高质量共建“一带一路”，切实助柬恢复经济、改善民生。中方希柬明年出任东盟轮值主席国期间，中国同东盟国家能完成“南海行为准则”商谈，制定符合包括《联合国海洋法公约》在内的国际法、实质、有效的准则，彰显中国和东盟国家有意愿、有能力把自己的事情办好。

会见前，王毅同洪森首相共同出席了中国政府援柬体育场项目交接仪式。会见结束后，双方共同见证双边合作文件签署。

访柬期间，王毅还同柬副首相兼外交大臣布拉索昆举行会谈，并将会见柬副首相贺南洪。

《 人民日报 》（ 2021年09月14日 03 版）

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