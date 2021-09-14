一批标志性互联互通项目顺利实施，各领域投资合作不断深化，产业链供应链融合进一步加深……建设更为紧密的中国—东盟命运共同体，正在不断转化为双方实实在在的行动

9月13日，以“共享陆海新通道新机遇，共建中国—东盟命运共同体”为主题的第十八届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会（东博会）落下帷幕。本届东博会规模继续扩大，国际参与度进一步提升，签约项目总投资额创历届之最，彰显中国与东盟经贸合作的澎湃活力和巨大潜力。在中国和东盟建立对话关系30周年的重要年份，本届东博会的成功举办，是双方守望相助、休戚与共的命运共同体精神的生动写照。

东博会是深化中国—东盟合作的重要平台。从2014年创新设立特邀合作伙伴机制到2017年首次设立“一带一路”展区，从2020年首次采用“实体展+云上东博会”形式，到2021年区域全面经济伙伴关系协定展区亮相，伴随中国—东盟关系的提质升级，东博会影响力和吸引力不断扩大，推动并见证了双方互联互通不断加速，经济融合持续加深，经贸合作日益加快，人文交往更加密切。

中国和东盟各领域合作日益密切，符合双方和双方人民的共同利益，顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流。30年来，从磋商伙伴和全面对话伙伴到“面向21世纪的睦邻互信伙伴关系”，再到“面向和平与繁荣的战略伙伴关系”，中国和东盟关系实现跨越式发展；30年来，双方全方位合作不断深化，互为最大贸易伙伴，成为亚太区域最具活力的合作；30年来，双方坚持讲信修睦，谋求合作共赢，共同铸就了地区和平稳定的重要支柱，共同打造了发展繁荣的强大引擎，共同树立了亚太区域合作最为成功的典范。

建设更为紧密的中国—东盟命运共同体，这是中国和东盟共同努力的方向。在第十七届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式上，习近平主席就建设更为紧密的中国—东盟命运共同体提出4点倡议，得到东盟国家积极回应，有关领域合作正持续推进。当前，在新冠肺炎疫情仍在全球肆虐、国际形势深刻复杂演变的背景下，中国与东盟携手同行、相互支持，共克时艰、共促发展，为建设更加紧密的中国—东盟命运共同体注入强大动力。

建设更为紧密的中国—东盟命运共同体，正在不断转化为双方实实在在的行动。从中老铁路、中泰铁路到雅万高铁、西部陆海新通道，一批标志性互联互通项目顺利实施；从合作建设20多个经贸合作区、开创“两国双园”合作新模式，各领域投资合作不断深化，产业链供应链融合进一步加深；从中国—东盟自贸协定升级、区域全面经济伙伴关系协定签署，到澜湄合作、中国—东盟东部增长区等次区域合作走深走实，双方务实合作不断推进；从向东盟国家提供大量抗疫物资、派遣多批医疗专家组，到交付近2亿剂新冠疫苗、实施中国—东盟公共卫生合作倡议，双方以实际行动诠释了守望相助、休戚与共的命运共同体精神。新加坡副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰表示，东盟与中国关系蓬勃发展，不断深化，希望双方未来继续扩大合作领域、加深合作内容，为全球人民福祉贡献坚实力量。

“一根柴棍烧不成旺火，一根木棍围不成篱笆。”本届东博会主题国老挝的这句谚语，道出中国与东盟合作共赢、命运与共的题中之义。中国—东盟合作正迎来新的历史机遇。顺势而动，积极作为，中国—东盟合作必将不断焕发新活力，不断为建设人类命运共同体作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2021年09月14日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)