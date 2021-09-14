本报记者 俞懿春

泰国为泰党外事工作委员会主席纳丽妮·塔威信日前在接受本报记者采访时表示：“中国共产党作为世界人口第一大国的执政党，取得了伟大成就。中国共产党为各国政党树立了典范。”

纳丽妮曾担任泰国贸易代表和总理府部长等职务。自上世纪90年代以来，她多次访问中国。她说，十年前，她在中国一位锂电池领域的专家朋友陪同下，考察了中国一些电动自行车厂和太阳能电池组件厂，对中国在可再生能源领域的迅速发展感到惊叹。此后，纳丽妮一直致力于把中国推动绿色发展的先进技术和成功经验带到泰国。

近年来，为泰党与中国共产党之间积极开展人文合作，深化治国理政经验交流。“‘江山就是人民，人民就是江山’，这句话彰显中国共产党立党为公、执政为民的执政理念，道出了中国共产党与中国人民同呼吸、共命运的历史。”纳丽妮感叹，“我们从中国共产党的发展历程中得到重要启示，即政党必须紧密联系群众、执政为民，并持之以恒加强廉政建设，更加公平公正地分配经济发展成果。”

不久前，连接昆明和万象的中老铁路全线167座隧道全部贯通，中泰铁路合作项目建设也取得新的进展。“中国—中南半岛经济走廊正在加快建设。”在纳丽妮看来，共建“一带一路”承载着和平与发展的美好梦想，将进一步促进东盟与中国在基础设施建设、互联互通等方面全方位合作，带动地区和全球发展繁荣。去年，在首次举办的中国共产党同东南亚国家政党对话会上，纳丽妮表示，东南亚各国政党与中国共产党之间的对话，有利于更好促进东盟—中国关系发展。

面对新冠肺炎疫情挑战，中国和东盟紧密合作，互施援手。东亚成为全球抗疫的示范区和世界经济复苏的领头羊。“作为率先控制住疫情并实现复工复产的主要经济体，中国携手东盟各国共克时艰，各国在应对疫情和公共卫生建设方面获益良多。”纳丽妮对于中国及时向东盟国家提供口罩等抗疫物资援助深表感谢。泰国从今年2月开始为国民接种中国新冠疫苗。8月21日，中国向泰国提供的第二十五批疫苗运抵曼谷，至此中国已累计向泰国提供2555万剂疫苗。纳丽妮表示，中国把东盟各国作为疫苗合作的优先方向，尽力满足各国需求，有力鼓舞地区抗疫努力，有助于各国人民尽早战胜疫情。

当今世界发展面临多重挑战。“希望中国共产党与包括泰国为泰党在内的东南亚各国政党继续开展紧密合作，共同应对全球挑战，收获更多务实成果。”纳丽妮对于中国与东盟的未来发展充满信心。

《 人民日报 》（ 2021年09月14日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)