本报记者 李 纵 庞革平 祝佳祺

9月10日—13日，第十八届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会在广西南宁成功举办。展示各领域合作新成果新商机，助推中国—东盟合作提质增效，大会取得丰硕成果——共组织签订国际、国内合作项目179个，总投资额超3000亿元人民币，较上届增长13.7%，签约项目总投资额创历届之最。

“为加快地区经济复苏注入新动力”

马来西亚的猫山王榴莲、泰国的乳胶枕、越南的坚果……东博会“一带一路”国际展区内，网络主播频频面对镜头，展示着来自东南亚的特产。“我们2016年就开始参展了，今年首次采用了现场直播带货。”广西钦保国际贸易有限公司副总经理颜珊介绍道，“今年参会，明显感到洽谈线上合作的外商更多了。”

本届东博会继续采用“实体展+云上东博会”的线上线下结合办展形式。实体展共有1502家企业参展，“云上东博会”共有1517家企业参展，80个中外采购团组线上线下参会。

中国—东盟博览会秘书处秘书长王雷在闭幕新闻发布会上说，本届东博会共举办148场线上线下经贸活动。东博会框架下举办多个高层论坛，涵盖RCEP、产业链、产能、卫生等领域。

本届东博会首次在广西举办区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）经贸合作工商高峰论坛，发布《关于共同促进RCEP加快生效实施的南宁倡议》；首次设置RCEP展区。“借助第十八届东博会平台，我们策划开展系列投资促进活动，组织签约一批代表性项目，推动中国—东盟和RCEP及共建‘一带一路’沿线国家和地区投资合作取得新成果，为加快地区经济复苏注入新动力。”广西壮族自治区投资促进局局长李常官说。

“聚焦陆海新通道建设取得新成果”

在西部陆海新通道展区北部湾港集团展位，“海铁联运”造型设计元素展现了陆海新通道的运行：一列满载集装箱的列车一路开行，驶向港口。广西北港物流有限公司副总经理刘纪炜说：“北部湾国际门户港航线不断拓展。目前已开通54条内外贸航线，实现与100多个国家和地区的200多个港口通航。”

聚焦中国—东盟区域产业链、供应链建设合作，本届东博会扩大陆海新通道展区规模。广西展示了北部湾国际门户港，重庆、四川、贵州等沿线省区市整体展示参与陆海新通道建设的成果、重点项目和优势产业等。

“百色作为面向东盟开放合作的城市，正加快推进西部陆海新通道西线百色项目建设，大力发展航运经济。”广西百色市委书记周异决说。

本届东博会期间还举办了北部湾国际门户港合作峰会暨中国—东盟港口城市合作网络论坛，发起成立中国—东盟多式联运联盟倡议。南宁海关关长王志说：“广西将全力服务中国—东盟多式联运发展，进一步畅通西部陆海新通道，让双方跨境物流更加顺畅；持续提升贸易便利化水平，支持边境贸易创新发展。”

“本届峰会聚焦陆海新通道建设取得新成果，发布了《中国—东盟工商界关于加强共商共建共享陆海新通道合作倡议》。”中国—东盟商务与投资峰会秘书处秘书长魏然说，“峰会将继续聚焦重大发展战略和重点合作项目，努力推动高水平共建陆海新通道。”

“平台作用进一步发挥，推动中国—东盟合作不断加强”

由华大智造带来的全套自动化抗疫设备今年首次亮相东博会。展馆内，颇具科技感的移动核酸检测平台吸引了许多观众驻足。华大智造移动实验室总监林思远介绍，该设备已出口全球50多个国家和地区。

本届东博会继续设置公共防疫及卫生展区，展示疫情防控成果和大健康产业商机，推动面向东盟的国际抗疫合作。“中国和东盟守望相助，双方在健康、防疫等方面的合作大有可为。”广西江滨医院院长胡才友说。

今年恰逢中国—东盟建立对话关系30周年，中国与老挝建交60周年、“中老友好年”，老挝第三次担任东博会主题国。参会的老挝企业界代表表示，将通过密切与中国的经贸往来，推动两国全面战略合作伙伴关系发展，不断丰富老中命运共同体内涵。

在“共享陆海新通道新机遇，共建中国—东盟命运共同体”主题下，举办多个高层论坛，发布一批重要倡议、重要文件、重要指数，本届东博会取得了丰硕成果。广西社会科学院院长陈立生说：“中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会平台作用进一步发挥，推动中国—东盟合作不断加强，建设更为紧密的中国—东盟命运共同体。”

《 人民日报 》（ 2021年09月14日 03 版）

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