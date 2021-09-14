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中国驻越使馆：中国与有关国家完全有能力共同维护好南海和平稳定

2021年09月14日00:42 | 来源：新华网
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　　新华社河内9月13日电 中国驻越南大使馆13日在使馆网站发表文章，批驳日本防卫大臣岸信夫在访问越南期间发表的指责中国在钓鱼岛海域活动、污蔑中国实施《海警法》、就台湾问题干涉中国内政等攻击中国言论，指出中国与有关国家完全有能力、有智慧共同维护好南海和平稳定。

　　文章说，中国颁布《海警法》是例行国内立法，不针对特定国家，完全符合国际法和国际实践。根据中国国内法和相关国际法规定，中国的管辖海域是明确的，中方的海洋权益主张并未发生改变。中方一贯致力于同南海当事国通过对话协商妥善处理海上分歧。

　　文章说，钓鱼岛及其附属岛屿是中国的固有领土。近些年来，日方不断对钓鱼岛采取单方面行动，通过在钓鱼岛海域非法行使“执法权”，实施所谓“国有化”和政要公开表态等，单方面撕毁了中日搁置争议的政治共识，这使得中方长期保持克制的前提不复存在。日方不要贼喊捉贼，倒打一耙。

　　文章指出，日本极右政治势力在钓鱼岛和台湾问题上发起的不自量力的挑衅，其实质是对世界热爱和平国家反法西斯战争胜利成果的公然否定，是对以《联合国宪章》为基础的战后国际秩序的公然挑战。日方的肆意妄为只会再次唤起世人对日本那段不光彩历史的记忆。我们奉劝日方不要好了伤疤忘了疼，不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。

(责编：白宇、赵欣悦)

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