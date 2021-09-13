新华社华盛顿8月1日电（记者谭晶晶）在国际空间站停留约两个月后，美国太空探索技术公司的“龙”飞船1日离开国际空间站，搭载两名美国宇航员启程返回地球。

据美国航天局介绍，“龙”飞船于美国东部时间1日19时35分（北京时间2日7时35分）离开国际空间站。其发动机两次点火，帮助飞船脱离空间站，将宇航员道格拉斯·赫尔利和罗伯特·本肯及部分物资送回地球。这是由私营企业建造和运营的飞船在将美国宇航员送入空间站后，首次搭载他们返回地球。

按计划，“龙”飞船将在飞行约19个小时后，于美国东部时间2日14时41分（北京时间3日2时41分）在佛罗里达州海岸附近溅落。美航天局表示，这将为载人“龙”飞船约2个月的试飞任务画上句号。

5月30日，“龙”飞船搭乘太空探索技术公司的“猎鹰9”火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。在经过近19小时飞行后，飞船于31日飞抵国际空间站，并与之顺利对接。随后，两名宇航员进入空间站，与站内其他宇航员共同进行一系列实验和研究任务。

这是美国自2011年航天飞机退役后，首次使用国产火箭和飞船从本土将宇航员送往空间站，也是商业载人航天迈出的关键一步。这次任务旨在全面检验“龙”飞船安全运送宇航员往返空间站的能力，包括在轨飞行、与空间站对接和返回地面等环节的细节。

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