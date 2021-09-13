新华社斯里巴加湾市9月13日电（记者薛飞）当地时间12日午夜，中国捐赠的第二批新冠疫苗运抵文莱。

中国驻文莱大使于红和文莱外交事务主管部长艾瑞万在机场举行疫苗交接仪式。于红说，继今年2月中方向文莱捐赠国药集团疫苗之后，中国再次向文莱捐赠国药疫苗，这些疫苗承载着中国政府和人民的深厚情谊以及对文莱抗疫的强大支持。中方非常高兴能够为文莱政府控制疫情蔓延、保护人民安康的努力提供帮助。

艾瑞万代表文莱政府和人民，感谢中国政府和人民在文莱疫情最严重、急需支援的关头再次慷慨相助。他说，今年上半年中国捐赠的首批新冠疫苗为文加强防疫屏障发挥了重要作用。

艾瑞万还表示，今年是文中两国建交30周年，是两国友好关系的里程碑。作为战略合作伙伴，两国将继续加强在贸易、农渔业、人文等领域的交流，在共同关心的地区和国际问题上保持密切合作。

文莱人口约45万。今年8月初该国暴发新一波疫情，并出现数千例本土感染病例，对疫苗需求迅速上升。截至9月12日，文莱累计报告新冠肺炎确诊病例4163例，累计死亡25例，有1491人仍在接受隔离治疗，其中38人病情危重。

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