新华社金边9月13日电（记者毛鹏飞）当地时间2021年9月13日，国务委员兼外长王毅在金边会见柬埔寨副首相、中柬政府间协调委员会柬方主席贺南洪。

王毅表示，中柬是铁杆朋友和命运共同体。面对世纪疫情，双方互施援手，创造了多个“第一”。洪森首相是疫情发生后第一位访华的外国政府首脑。武汉收到的第一批外援物资来自柬埔寨。中国率先向柬派出抗疫医疗专家组和军队医疗专家组。中国援助的疫苗率先运抵柬埔寨。中柬传统友谊在共同抗击疫情中得到升华。中方愿同柬方落实两国领导人达成的重要共识，不断开创新时代中柬命运共同体建设新局面。

王毅说，中方愿同柬方以灵活方式保持沟通，加强中柬政府间协调委员会机制建设，统筹推进两国各领域交往合作，全面落实中柬命运共同体行动计划。双方要加强在国际地区事务中的协调配合，共同维护以东盟为中心的区域合作架构，防范域外势力干扰破坏地区国家共同繁荣发展。

贺南洪表示，柬方感谢中方为柬抗击疫情、恢复经济提供的大力支持。正如洪森首相昨天在中国援柬体育场项目交接仪式上所说，中国为柬发展提供的帮助没有任何国家可以替代，柬中铁杆友谊在柬深入人心。柬方愿同中方一道，充分发挥两国政府间协调委员会作用，推动双方务实合作取得更加丰硕成果。柬支持东盟国家和中国加快商谈“南海行为准则”，巩固提升东盟中国关系，共同维护地区和平稳定。

双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

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