人民网讯 伊朗媒体报道说，国际原子能机构领导人对伊朗的访问取得了成果，双方就伊朗核设施的监测设备达成了协议。

伊朗《和解报》13日发表题为“格罗西：我们正走在解决与伊朗分歧的良好道路上”的文章说，国际原子能机构总干事格罗西结束对伊朗的访问回到维也纳举行的记者会上指出，与伊朗的谈判是“建设性的”，我们正走在与伊朗解决分歧的良好道路上，我们达成了协议，允许对伊朗核设施进行正常监测，尽管协议不是长期的，但为外交努力开拓了路。报道指出，双方达成的是允许原子能机构在伊朗核设施现场的监视摄像头中安装新存储卡的协议。

格罗西表示，伊朗在重水、加速器、离心机以及浓缩铀领域的活动是此次会谈的最主要问题，我们有通过监测获取信息的所有技术手段，我认为达成协议是重要成就。当然，我们还需要坐下来与伊朗领导人就悬而未决的问题继续进行讨论。

格罗西特别指出，我已经收到了尽快再次前往德黑兰就悬而未决问题进行讨论的邀请。

据报道，格罗西11日晚间抵达德黑兰对伊朗进行了一天访问。国际原子能机构理事会定于周一（13日）召开会议。（安国章）

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