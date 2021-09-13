人民网北京9月13日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持13日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：10日，第18届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会在广西南宁开幕。习近平主席向大会致贺信，王岐山副主席出席开幕式并致辞。发言人能否进一步介绍有关情况？

赵立坚：本次会议是中国—东盟合作成果的一次亮眼展示。习近平主席致贺信，王岐山副主席出席开幕式并致辞，老挝、文莱、柬埔寨、马来西亚、泰国、巴基斯坦、新加坡、越南、缅甸等国领导人或代表，以及东盟秘书长发表视频致辞。与会嘉宾高度评价中国—东盟战略伙伴关系进展，期待继续深化各领域务实合作，有力促进区域共同繁荣发展。

中国—东盟建立对话关系30年来，全方位合作不断深化，双方贸易规模扩大了85倍，已互为最大贸易伙伴。今年上半年，双方贸易额突破4100亿美元，同比增长38%，相互累计投资总额超过3100亿美元。11日，中国海关总署联合广西壮族自治区政府首次发布中国—东盟贸易指数，2020年中国与东盟贸易指数为241点，较2019年、2010年分别上涨19%和140%。

中国和东盟国家是好邻居、好伙伴。30年来，双方共谋地区和平稳定，推动地区发展繁荣，树立了亚太地区合作的典范。展望未来，中方愿继续与东盟国家一道，共话机遇、共迎挑战、共谋合作，继续推进区域经济一体化进程，共同打造下一个更加繁荣美好的30年。

澎湃新闻记者：国务委员兼外交部长王毅正访问亚洲四国，刚刚结束访问越南和柬埔寨。你能否介绍访问有关情况？

赵立坚：9月10日至12日，王毅国务委员兼外长先后访问越南和柬埔寨。

访越期间，王毅国务委员会见越共中央总书记阮富仲、总理范明政，同常务副总理范平明共同主持中越双边合作指导委员会第十三次会议，并同外长裴青山举行会谈。王毅国务委员表示，中越都是共产党领导的社会主义国家，巩固和振兴社会主义事业是中越关系大局中的大局，也是两国应当坚守的最重大、最根本的共同战略利益。中方始终将中越关系置于周边外交优先方向，愿同越方携手合作，保持两国关系健康、稳定、全面发展势头。中方愿同越方一道，坚定推进以东盟为中心的地区合作架构，加快推进“一带一路”和“两廊一圈”对接合作，加速完成《区域全面经济伙伴关系协定》核准生效，积极推动“南海行为准则”磋商，共同维护南海和平稳定。

越方表示，越南党、政府和人民始终高度重视同中国党、政府和人民发展持续健康稳定的关系，始终视对华关系为越南对外战略头等优先，愿继续同中方保持各层级交往，推进各领域务实合作取得新突破。越方感谢中方提供疫苗援助，愿同中方加强在联合国、东盟、亚太经合组织等机构中的协调合作，共同推动“南海行为准则”商谈，为维护地区和平作出贡献。

访柬期间，王毅国务委员会见柬埔寨首相洪森及副首相贺南洪，同副首相兼外交大臣布拉索昆举行会谈。王毅国务委员指出，中柬是高度互信的好朋友、休戚相关的命运共同体。双方鼎力相助，不仅是维护两国共同利益，也是在维护国际公平正义，维护发展中国家正当权益。中方愿同柬方一道，加快高质量共建“一带一路”，加快“陆海贸易新通道”与澜湄流域经济发展带对接，推动中国东盟关系迈上新台阶。中方希柬出任东盟轮值主席国期间，中方同东盟国家能完成“南海行为准则”商谈，中柬自贸协定能够早生效、早受益。

柬方表示，中国是柬最可信赖和依靠的兄长，为柬经济社会发展作出的贡献没有任何国家可以替代。柬方感谢中方为柬抗击疫情提供的宝贵援助，表示将始终恪守一个中国原则，在涉及中国内政问题上坚定同中方站在一起，不断深化柬中全面战略合作伙伴关系，推动各领域合作迈上新台阶，共同维护地区和平稳定。

《澳门月刊》记者：据日本共同社报道，日本文学部科学省8日宣布，关于“慰安妇”问题及第二次世界大战中从朝鲜半岛“征用”劳工的教科书表述，有5家教科书出版社提出了删除或更改“从军慰安妇”“强掳”等表述的订正申请，其中既有日本目前正使用的教科书，也有明年春季起使用的教科书。中方有何评论？

赵立坚：强征“慰安妇”是日本军国主义犯下的严重反人道罪行，这一历史事实铁证如山，不容否认。

日方再次在教科书上耍小聪明，玩弄文字游戏，这是企图模糊史实，淡化和逃避历史罪责，渐进式否认和歪曲侵略历史。这再次凸显日本长期以来对待侵略历史不端正、不老实的错误态度和行径，再次伤害了受害国人民的感情。对此，所有热爱和平的人们决不会答应。国际社会需持续严加防范并予以纠正。

日方应诚实正视和反省侵略历史，同军国主义划清界限，以诚实和负责任的态度妥善处理强征“慰安妇”等历史遗留问题，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

塔斯社记者：据报道称，俄罗斯外交部9月10日召见美国驻俄罗斯大使沙立文，抗议美国干涉俄罗斯选举。外交部对此有何评论？第二个问题，美国从阿富汗撤军留下缺口，这会不会威胁中国新疆的安全？

赵立坚：关于你的第一个问题，国家杜马选举是俄罗斯今年国内重大政治议程。目前，杜马选举日益临近。作为全面战略协作伙伴，中国希望选举平稳顺利举行。中方认为，杜马选举完全是俄罗斯的内政。外部势力不应干涉。

关于你的第二个问题，恐怖主义仍是当前国际社会面临的共同威胁。中方愿同各国一道深化反恐合作，防止阿富汗成为恐怖势力的滋生地和庇护所，共同维护地区和平稳定。

美国和北约从阿富汗不负责任撤军可能使恐怖主义滋生、蔓延，给阿富汗和地区安全稳定带来严重挑战。

阿富汗塔利班承诺不允许任何势力利用阿富汗领土从事危害其他国家的行为。阿富汗塔利班应当恪守承诺，切实同所有极端恐怖势力切割，并采取有效措施予以约束打击，防止恐怖外溢效应。

《中国日报》记者：我们注意到，阿富汗塔利班表示临时政府就职典礼已取消。俄罗斯总统秘书佩斯科夫称，俄不会以任何方式参加阿塔临时政府就职典礼。中方有何评论？

赵立坚：阿富汗方面是否举行临时政府就职典礼是其内政。他国是否参加典礼也由各国自主决定。中方均予以尊重。

深圳卫视记者：9月12日，伊朗副总统兼国家原子能组织主席伊斯拉米与到访的国际原子能机构总干事格罗西举行会谈，并就机构对伊核计划监督核查问题发表联合声明。总干事格罗西还提交了报告。中方有何评论？

赵立坚：中方欢迎伊朗与国际原子能机构通过对话合作，就伊核计划保障监督问题达成共识，希望双方能够延续良好的沟通势头，妥善解决相关未决问题。我们也呼吁有关各方为此发挥建设性作用。

中方始终认为，维护和执行全面协议是化解伊核危机的唯一正确有效途径。有关各方，特别是美方，应尽快作出政治决断，采取实际行动，推动全面协议恢复履约谈判重启并取得进展。我们希望有关各方均能坚持正确方向，为外交努力创造有利的条件和气氛。

凤凰卫视记者：第一，朝鲜13日宣布11日、12日进行远程巡航导弹试射。美方称这对周边国家造成威胁。中方有何回应？第二，美国媒体报道，美拜登政府正在认真考虑将“驻美国台北经济文化代表处”更名为“台湾代表处”，请问外交部有何回应？

赵立坚：关于你提到的第一个问题，中方一贯坚持维护半岛和平稳定，主张通过对话协商解决问题。中方呼吁有关方保持克制，相向而行，积极开展对话接触，按照“双轨并进”思路和分阶段、同步走原则，不断推进半岛问题政治解决进程。

关于你提到的第二个问题，台湾问题是中美关系中最重要最敏感的核心问题。一个中国原则是中美关系的政治基础。美方在《中美建交公报》中明确承诺：“美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系”。9月10日中美元首通话时，拜登总统表示美方从来无意改变一个中国政策。中方已就上述媒体报道的有关动向向美方提出严正交涉。美方应恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，以实际行动履行美方有关承诺，停止任何形式的美台官方往来和提升实质关系，包括不得将台“驻美经文处”更名为“台湾代表处”，停止向“台独”分裂势力发出错误信号。美方应慎重处理涉台问题，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

《环球时报》记者：据美联社报道，9日，国际原子能机构（IAEA）副总干事埃弗拉尔表示，机构技术工作组将对日本福岛核污染水处置进行安全评估。中韩专家将参与此项工作。请问中方有何评论？

赵立坚：中方支持国际原子能机构根据授权，充分听取利益攸关方意见，在日本福岛核污染水处置问题上发挥应有的作用。中、韩、俄等国专家将参加国际原子能机构成立的技术工作组。工作组将协助国际社会对日本核污染水处置进行事前、事中、事后的评估与监督核查，确保核污染水处置绝对安全。日方应提供全面配合，包括就所有可能的处置方案选项进行充分协商，在数据准确性和处置手段有效性等方面接受监督核查。

我想再次强调，日方应正视国际社会关切，撤销向海洋排放核污染水的错误决定，停止推进各项准备工作。在与周边国家等利益攸关方及有关国际机构协商并达成一致前，日方不得擅自启动核污染水排海。

总台国广记者：据报道，日前，联合国秘书长古特雷斯称，阿富汗出现经济崩溃将是向恐怖主义的一份“赠礼”，呼吁国际社会为阿注资。中方将为缓解阿富汗的经济困境提供什么帮助？

赵立坚：9月8日，王毅国务委员兼外长在出席首次阿富汗邻国外长会时宣布，根据阿富汗人民需要，中方决定紧急提供价值2亿元人民币的粮食、越冬物资、疫苗和药品。待安全等方面条件具备后，中方愿帮助阿富汗建设有助于改善民生的项目，并在力所能及的范围内，支持阿富汗和平重建和经济发展。这充分体现了中方一贯奉行的面向全体阿富汗人民的对阿友好政策，也体现了守望相助、雪中送炭的中华传统文化。

当前，阿富汗仍面临人道、民生以及新冠肺炎疫情等严峻挑战。国际社会应向阿富汗提供经济、民生和人道主义援助，帮助阿富汗人民渡过难关。需要强调的是，作为阿富汗问题的始作俑者，美国必须切实履行对阿承诺，承担起应尽的责任和义务，在尊重阿富汗主权独立的前提下积极采取行动，帮助阿富汗缓解经济困境，绝不能甩锅推责，一走了之。

法新社记者：刚果（金）总统呼吁对2008年与中国签署的采矿合同进行审查，并称想要更公平的协议。这会给中国对刚果（金）的投资造成什么影响？

赵立坚：中国和刚果（金）“资源换项目”一揽子合作是两国务实合作典范项目，10多年来不仅有力促进刚果（金）矿业发展、增加税收、扩大就业，还通过有关合作在刚果（金）投资了公路、医院、水电站等基础设施项目，为促进刚果（金）经济社会发展作出积极贡献。不久前，上述合作框架下的布桑加水电站正式下闸蓄水、投产发电，成为刚果（金）最大的水电站，为下阶段刚果（金）矿业开发和基建提供重要电力供应。项目中方企业还积极履行企业社会责任，回馈当地社会，造福当地百姓，不久前同加丹加省有关地方签订1150万美元援助协议，支持当地道路和电力设施建设、教育、医疗和环境改善等，受到当地人民热烈欢迎。

我想强调的是，中刚友谊源远流长，两国务实合作互利共赢、成果丰硕、前景广阔。今年5月，习近平主席同刚果（金）总统齐塞克迪通电话，就深化各领域合作达成广泛共识。下一阶段，双方将以两国领导人通话共识为指引，推动中刚合作共赢的战略伙伴关系不断迈上新台阶，更好地造福两国人民。

彭博社记者：第一个问题，据报道，拜登政府正在酝酿对中国补贴及其对美国经济造成的损失展开新的调查，以此在贸易方面向中国施压。外交部对此有何评论？第二个问题，上一次此类调查导致美国对中国出口产品征收数十亿美元的关税。对于这些目前依然有效的关税，外交部认为美国应该做些什么？

赵立坚：中美元首日前进行了通话，习近平主席在通话中指出，一段时间以来，美国采取的对华政策致使中美关系遭遇严重困难，这不符合两国人民根本利益和世界各国共同利益。

拜登总统表示，世界正在经历快速变化。美中关系是世界上最重要的双边关系。美中如何互动，很大程度上将影响世界的未来。两国没有理由由于竞争而陷入冲突。美方愿同中方开展更多坦诚交流和建设性对话，确定双方可以开展合作的重点和优先领域，避免误解误判和意外冲突，推动美中关系重回正轨。

关于你提到的具体问题，我们希望美方与中方的相关部门能够按照两国元首通话的精神，妥处分歧，加强合作，推动中美关系尽快回到稳定发展的正确轨道。

我想强调的是，中美发展经贸合作关系，应该本着互利共赢的精神来进行。我们都看到特朗普政府执行的有关贸易政策是搬起石头砸了自己的脚。

(责编：徐祥丽、刘慧)