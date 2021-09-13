人民网约翰内斯堡9月13日电 （记者王磊）当地时间9月12日晚，南非总统拉马福萨发表全国讲话时表示，下调全国封锁等级至二级，放宽对人员流动、集会和酒类饮料销售的限制。

据悉，南非政府决定下调封锁等级的原因是新冠肺炎确诊人数在过去几周持续下降。全国封锁降为二级后，宵禁时间将从晚上11点开始到凌晨4点结束。餐馆、酒吧和健身中心等非必要场所需要在晚上10点前停止营业，以便员工和顾客在宵禁开始前回家。所有集会的人数限制提高，室内最多250人，室外最多500人。

引人关注的酒类饮料销售时间也调整为周一至周五的上午10点至下午6点。而具备相关许可证的商家，现场消费的酒类饮料销售可以持续至晚上10点。

拉马福萨表示，预计将在两周后再次审查所需采取的封锁等级，届时还将向公众介绍疫苗护照计划，以便人们能够参加体育类等其他活动。他还警告称，自由州省和北开普省的疫情仍然令人担忧。

在疫苗接种方面，拉马福萨宣布南非已获得足量的新冠疫苗，可以覆盖所有南非成年人，同时呼吁所有符合条件的公民积极接种疫苗。迄今为止，南非至少已经接种1460万剂疫苗，每100万人接种疫苗的时间缩短至四到五天，已有700万人完全接种了疫苗。

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